AB'den Türkiye'ye Doğu Akdeniz mesajı: Kısıtlayıcı tedbirler gemilere uygulanabilir
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye'yi Yunanistan ile Doğu Akdeniz'de yaşanan anlaşmazlıkta tek taraflı eylemlerden kaçınma konusunda uyardı. Borrell ayrıca, "Türkiye’ye yönelik kısıtlayıcı tedbirler gemilere uygulanabilir" ifadelerini kullandı.
Türkiye'ye ait Oruç Reis gemisinin Doğu Akdeniz'de sismik araştırma faaliyetlerine başlamasının ardından Ankara-Atina arasındaki gerilim giderek tırmanırken, AB durumu yakından izlemeyi sürdürüyor.
Sputnik'te yer alan habere göre, AB dışişleri bakanlarının Almanya'nın başkenti Berlin'deki gayriresmi toplantısı sürerken, birliğin Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'den bir dizi açıklama geldi. Borrell Türk makamlarına, bölgede tek taraflı eylemlerden kaçınılmasını ve konunun blokla görüşülmesini tavsiye etti.
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