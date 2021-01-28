ABD'li aktris ve komedyen Cloris Leachman hayatını kaybetti
Ünlü aktris ve komedyen Cloris Leachman, 94 yaşında hayatını kaybetti. Yetmiş yılı aşkın kariyeri boyunca 22 kez aday gösterildiği Emmy ödüllerinin 8'ini kazanan Leachman, Oscar ve Bafta ödüllerine de değer görülmüştü.
ABD'li aktris ve komedyen Cloris Leachman hayatını kaybetti.
Kaliforniya'daki aile evinde kızı Dinah ile birlikteyken, yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı yaşamını yitiren Leachman 94 yaşındaydı.
Leachman 30 Nisan 1926'da Des Moines, Iowa'da doğdu.
1942'de başladığı oyunculuk kariyerini 2021'deki ölümüne kadar sürdürdü.
Her türden tiyatro, sinema ve televizyon dizilerinde yardımcı rolleri başarıyla sergileyen Leachman "Gündüz Kuşağı" Emmy Ödülü, "The Last Picture Show" adlı TV prodüksiyonundaki Ruth Popper performansı ile Akademi Ödülü (Oscar) sahibiydi.
Leachman'ın ölümünün ardından Stephen King ve Steve Martin gibi isimler sosyal medya paylaşımlarıyla üzüntülerini dile getirdi.
Ünlü yazar Stephen King yaptığı paylaşımda "Huzurlu uyu Cloris Leachman THE LAST PICTURE SHOW'DA çok iyiydi. Cezveyi nasıl fırlattığını hatırlıyor musunuz?" ifadelerini kullandı.
RIP Cloris Leachman. She was so good in THE LAST PICTURE SHOW. Remember her throwing the coffee pot?— Stephen King (@StephenKing) January 27, 2021
Komedyen, yazar, yapımcı ve oyuncu Steve Martin ise şu ifadeleri kullandı:
"Komedinin sırlarını büyük ve küçük ekrana taşıyan Cloris Leachman'a selam olsun."
Salute to Cloris Leachman, who brought comedy’s mysteries to the big and small screen.— Steve Martin (@SteveMartinToGo) January 27, 2021
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