ABD'li Demokrat vekillerden Pompeo'ya 'İsrail'in yasa dışı yıkımlarını' kınama çağrısı
ABD Temsilciler Meclisi üyesi 40 Demokrat vekil, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya, İsrail'in, Filistinliler'e ait Batı Şeria'daki yerleşim yerlerini yıkmasını kınaması çağrısında bulundu. İsrail'in yaklaşımını "ürkütücü ilhak politikası" olarak tanımlayan vekiller, "Eğer bölgede barış görmek istiyorsanız ABD'nin desteklediği politika ürkütücü ilhak yaklaşımı olamaz" ifadesini kullandı.
Demokrat Wisconsin Vekili Mark Pocan öncülüğünde hazırlanan ve Pompeo'ya gönderilen mektuba 40 Demokrat vekil imza attı. Mektupta Demokrat vekiller, son dönemde Filistinliler'e ait Batı Şeria'daki yerleşim yerlerinin yıkımına hız veren İsrail'i durdurması konusunda Pompeo'dan girişimde bulunmasını talep etti.
İsrail'in yaklaşımını "ürkütücü ilhak politikası" olarak tanımlayan vekiller, "Eğer bölgede barış görmek istiyorsanız ABD'nin desteklediği politika ürkütücü ilhak yaklaşımı olamaz" ifadesini kullandı.
'YIKIM POLİTİKASI YASA DIŞIDIR'
İsrail'in yasa dışı yerleşim ve yıkım politikasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayan vekiller, Pompeo'ya hitaben, "Uluslararası hukuk ve insan hakları ihlallerinin ABD yönetimi tarafından reddedilmezi elzemdir. Bölgede İsrail-Filistin çatışmasının çözümüne katkı yapabilecek tek şey budur" vurgusunu yaptı.
Söz konusu mektubun, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun İsrail'e ulaştığı gün kamuoyunun gündemine gelmesi dikkat çekti. Pompeo'nun İsrail ziyaretinde Yahudi yerleşim birimlerini ziyaret edebileceği belirtiliyor.
BM verilerine göre, İsrail, 2020 başından bu yana Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Batı Şeria'da 689 binayı yıkarak 869 Filistinliyi evsiz bıraktı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 20 Şubat'ta işgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan iki yasa dışı Yahudi yerleşim birimine 5 bin 200 yeni konut inşa edeceklerini açıklamıştı.
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