ABD'li senatör Marco Rubio: "Pek çok şirket Çin'de zorla çalıştırılan işçileri kullanıyor"
ABD'li bir senatör, Amazon.com Inc, Apple Inc ve Nike Inc gibi Amerikan şirketlerini Çin'deki çalışma kamplarını görmezden geldiği için ağır biçimde eleştirerek, bu şirketlerin ABD'li tüketicileri Çin'in baskıcı politikalarına suç ortağı yaptığını belirtti.
Çin'in batıdaki Sincan bölgesinde Uygurlara ve diğer Müslüman azınlıklara uyguladığı baskıların tartışıldığı ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nin oturumunda konuşan Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio, pek çok ABD'li şirketin Çin devletinin zulmünden "kâr ettiği" gerçeğini fark etmediklerini ifade etti.
Reuters'ın haberine göre Rubio, "Nike, Apple, Amazon ve Coca-Cola gibi pek çok şirket zorla çalıştırılan işçileri kullanıyor. Onlar zorla çalıştırılan işçilerden faydalanıyorlar ya da zorla işçi çalıştırdıklarından şüphelenilen tedarikçileri taşeron olarak kullanıyorlar. Bu şirketler maalesef hepimizi bu suça ortak yapıyor" dedi.
Oturumu Demokrat Senatör Tim Kaine ile birlikte yöneten Senatör Ed Markey ise birçok ABD'li teknoloji şirketinin Çin devletinin "otoriter gözetleme endüstrisinden" kâr sağladığını ve Çin'in bu endüstrisinde üretilen birçok ürünün "şu anda Sincan'da kullanıldığını" ifade etti.
Thermo Fisher Scientific adlı şirket 2019'da yaptığı açıklamada, Çinli yetkililerin Uygurların DNA veritabanlarını oluşturduklarına dair çıkan haberlerden sonra Sincan bölgesine genetik dizileme ekipmanları satışını durdurduğunu duyurmuştu.
Senatör Rubio, Thermo Fisher şirketiyle ilgili olarak, "Tüm kanıtlar, onların insan hakları ihlallerine yol açan bu ürünleri satmaya devam ettiklerini gösteriyor" dedi.
İlgili Haberler
- Yüzüklerin Efendisi hayranları Amazon dizisinde çıplaklık istemiyor
- Amazon, köle gibi çalıştırdığı işçilerine akıl sağlıklarını toplayabilmeleri için 'Zen kutusu' kurdu
- Apple elektrikli otomobilleri için batarya arayışına çıktı
- Yetkili servise bıraktığı telefonundan mahrem görüntüleri sızdırılan kadına, Apple milyonlarca dolar ödedi
Video Haberler
- AKP'li vekil kendisine oy veren köye 'küçük İsrail' dedi
- Erdoğan, Görevi devraldığımda ağaç mağaç yoktu dedi
- Otobüste skandal olay! Polis o genci arıyor
- Sahne sokakta dedi, şarkısıyla çağrıda bulundu
- Dev yılanı gören çiftçi şaşkınlığını gizleyemedi
- CHP'li Toprak, Erdoğan'ın 'müjdeleri'ni yorumladı
- Pitbull saldırısı! Terier cinsi köpeği havada kaptı!
- Kamera kayıtları incelendi, tacizci saldırgan yakalandı
- Dikkat! Trafikte sizin de başınıza gelebilir
- Temizlik görevlisi vicdanının sesini dinledi
En Çok Okunan Haberler
- Öz oğluna istismarda bulunan baba tutuklandı
- Sedat Peker'in 'başkanına' operasyon
- Belediye başkanına silahlı saldırı
- Fatih Altaylı'dan bir Veyis Ateş açıklaması daha
- 'Kredi skandalı'na tepkiler yükseliyor
- Peker'in Youtube geliri gündemde
- AKP'li Turan'dan 'parlamenter sistem' açıklaması
- Fitch, Türkiye'ye yönelik dolar beklentisini açıkladı
- Siyasete soyundu, Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı
- Aşılamaya üç grup daha dahil edildi