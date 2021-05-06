Politico'dan iddia: Putin- Biden zirvesinin yapılabileceği yerleri açıkladılar

ABD merkezli Politico sitesinin üst düzey ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden zirvesinin yapılacağı yere ilişkin birkaç seçenek üzerinde duruluyor.

cumhuriyet.com.tr
06 Mayıs 2021 Perşembe, 15:03
Politico'dan iddia: Putin- Biden zirvesinin yapılabileceği yerleri açıkladılar
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ABD'li yetkililer, Politico sitesine Putin-Biden görüşmesiyle ilgili açıklama bulundu. Putin-Biden zirvesinin yapılacağı yere ilişkin birkaç seçenek üzerinde durulduğu öne sürüldü. Prag'ın görüşmeye ev sahipliği yapabileceğini kaydeden yetkililer, İzlanda, Slovenya veya Azerbaycan'ın da değerlendirildiğini iddia etti.

Gazetecilerin zirvenin yerine ilişkin sorularını yanıtlayan Peskov, bu konunun henüz netliğe kavuşmadığını vurguladı.

Geçtiğimiz günlerde Putin ile görüşüp görüşmeyeceğine dair sorulan soruya Biden, "Beklentim ve umudum bu yönde. Bunun üzerinde çalışıyoruz" şeklinde yanıt vermişti.

Kaynak: Sputnik Türkçe


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