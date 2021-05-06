Politico'dan iddia: Putin- Biden zirvesinin yapılabileceği yerleri açıkladılar
ABD merkezli Politico sitesinin üst düzey ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden zirvesinin yapılacağı yere ilişkin birkaç seçenek üzerinde duruluyor.
ABD'li yetkililer, Politico sitesine Putin-Biden görüşmesiyle ilgili açıklama bulundu. Putin-Biden zirvesinin yapılacağı yere ilişkin birkaç seçenek üzerinde durulduğu öne sürüldü. Prag'ın görüşmeye ev sahipliği yapabileceğini kaydeden yetkililer, İzlanda, Slovenya veya Azerbaycan'ın da değerlendirildiğini iddia etti.
Gazetecilerin zirvenin yerine ilişkin sorularını yanıtlayan Peskov, bu konunun henüz netliğe kavuşmadığını vurguladı.
Geçtiğimiz günlerde Putin ile görüşüp görüşmeyeceğine dair sorulan soruya Biden, "Beklentim ve umudum bu yönde. Bunun üzerinde çalışıyoruz" şeklinde yanıt vermişti.
Kaynak: Sputnik Türkçe
Video Haberler
- İstanbul'da görenleri şaşkına çeviren olay!
- Sulama kanalına düşen köpek kurtarıldı
- Dikkat! Covid-19 geçirenlerde görülüyor
- Azerbaycan televizyonunda aşı ve Gates yorumu olay oldu
- Üç fidan anmasına pandemi cezası
- Öksürük şikayetiyle hastaneye gidince gerçeği öğrendi
- Meral Akşener canlı yayında böyle kızdı: Aptallık!
- 10 metrelik kuyuya düşen fil böyle kurtarıldı
- İrlanda Cumhurbaşkanı Higgins’in zor anları
- AKP'nin 'sürprizine' sosyal medyadan tepki
En Çok Okunan Haberler
- Bahçeli tweet attı; yönetim harekete geçti
- Ey savcı, saygısızlık arıyorsan burada!
- WhatsApp'ta süre doluyor!
- AKP'nin yayınladığı videonun konsepti 'çalıntı' çıktı
- Peker'in açıklamasında Berat Albayrak ayrıntısı
- Habertürk'te Aydemir'in yerine gelen isim belli oldu
- İmamoğlu soruşturmasına AKP'den ilk yorum
- Naci Görür'den tedirgin eden 'deprem' açıklaması
- Bakanlık görevinden alınan Selçuk'a 'emeklilik' ataması
- Muhtemelen yarın bir iş birliği olacak gibi gözüküyor