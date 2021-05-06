Politico'dan iddia: Putin- Biden zirvesinin yapılabileceği yerleri açıkladılar

06 Mayıs 2021 Perşembe, 15:03

ABD'li yetkililer, Politico sitesine Putin-Biden görüşmesiyle ilgili açıklama bulundu. Putin-Biden zirvesinin yapılacağı yere ilişkin birkaç seçenek üzerinde durulduğu öne sürüldü. Prag'ın görüşmeye ev sahipliği yapabileceğini kaydeden yetkililer, İzlanda, Slovenya veya Azerbaycan'ın da değerlendirildiğini iddia etti.

Gazetecilerin zirvenin yerine ilişkin sorularını yanıtlayan Peskov, bu konunun henüz netliğe kavuşmadığını vurguladı.

Geçtiğimiz günlerde Putin ile görüşüp görüşmeyeceğine dair sorulan soruya Biden, "Beklentim ve umudum bu yönde. Bunun üzerinde çalışıyoruz" şeklinde yanıt vermişti.

Kaynak: Sputnik Türkçe