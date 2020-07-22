ABD'nin Alaska eyaletinde 7.4 şiddetinde deprem meydana geldi
Alaska'nın güneyinde 7.4 şiddetinde deprem meydana geldi ve tsunami uyarısı yapıldı.
ABD'nin Alaska eyaleti açıklarında 7.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 30 kilometre derinlikte yaşanan sarsıntının ardından tsunami uyarısı yapıldı.
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