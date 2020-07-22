ABD'nin Alaska eyaletinde 7.4 şiddetinde deprem meydana geldi

Alaska'nın güneyinde 7.4 şiddetinde deprem meydana geldi ve tsunami uyarısı yapıldı.

cumhuriyet.com.tr
22 Temmuz 2020 Çarşamba, 09:49
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ABD'nin Alaska eyaleti açıklarında 7.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 30 kilometre derinlikte yaşanan sarsıntının ardından tsunami uyarısı yapıldı.


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