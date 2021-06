Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy duyurdu: Ukrayna NATO'ya katılıyor

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi kapsamında ülke liderlerinin temasları ve açıklamaları devam ediyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Ukrayna'nın NATO'ya üye olacağını duyurdu.

Zelenskiy, Twitter hesabından "NATO liderleri, Ukrayna'nın ittifak üyesi olacağını doğruladı" dedi.

Commend @NATO partners' understanding of all the risks and challenges we face. NATO leaders confirmed that ???? will become a member of the Alliance & the #MAP is an integral part of the membership process. ???? deserves due appreciation of its role in ensuring Euro-Atlantic security