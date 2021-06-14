Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy duyurdu: Ukrayna NATO'ya katılıyor
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO'nun Ukrayna'yı ittifaka üye olarak almayı kabul ettiğini duyurdu.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi kapsamında ülke liderlerinin temasları ve açıklamaları devam ediyor.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Ukrayna'nın NATO'ya üye olacağını duyurdu.
Zelenskiy, Twitter hesabından "NATO liderleri, Ukrayna'nın ittifak üyesi olacağını doğruladı" dedi.
Commend @NATO partners' understanding of all the risks and challenges we face. NATO leaders confirmed that ???? will become a member of the Alliance & the #MAP is an integral part of the membership process. ???? deserves due appreciation of its role in ensuring Euro-Atlantic security— ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) June 14, 2021
BIDEN: HENÜZ ERKEN
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'nın NATO üyeliği için çok çalışması gerektiğini kaydetti. Biden, Batı yanlısı yönetimin NATO üyeliği istediği Ukrayna'ya yolsuzluk uyarısı yaptı.
Biden'in, Batı yanlısı yönetimin NATO üyeliği istediği Ukrayna'ya yolsuzluk uyarısı yapması ise dikkat çekti. Biden, "Ukrayna'nın Rusya'ya direnmesi için ellerinden geleni yapacaklarını" söylese de, "Ukrayna'nın NATO'ya girmeden önce yolsuzluğu temizlemesi ve başka kriterleri karşılaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
ZİRVE ÖNCESİ NATO GENEL SEKRETERİYLE GÖRÜŞMÜŞTÜ
Zelenskiy, geçtiğimiz günlerde Ukrayna sınırındaki Rus birliklerinin hareketiyle yeniden tırmanmaya başlayan Ukrayna-Rusya gerilimi nedeniyle NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüşmüştü.
Görüşme sonrasında Ukrayna'dan yapılan açıklamada, Zelenskiy'nin Ukrayna'nın ittifaka üye olma isteğini dile getirerek NATO'dan bir üyelik planı hazırlamasını talep ettiği belirtilmişti.
Zelenskiy NATO üyeliğinin Rusya'ya verilmiş gerçek bir mesaj olacağını ifade ederek, "NATO, Donbass'taki savaşı sona erdirmenin tek yolu" ifadelerini kullanmıştı. Kremlin'den yapılan açıklamada ise Ukrayna'nın NATO üyeliğinin durumu yalnızca "kötüleştireceği" belirtilmişti.
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