ABD’nin Ukrayna ile ortaklaşa katıldığı tatbikat Karadeniz'de devam ediyor
NATO bünyesinde, ABD’nin Ukrayna ile ortaklaşa katıldığı Karadeniz’deki Sea Breeze-2021 tatbikatı devam ederken Rusya filosu da dün canlı atış eğitimi tatbikatı gerçekleştirdi.
Interfax tatbikat çerçevesinde, iki Rus çıkarma gemisinin Karadeniz’deki deniz ve hava hedeflerine ateş açtığını söyledi. Moskova, Kırım’daki hava savunma sistemlerini test etmesinden iki gün sonra gerçekleşen Sea Breeze’in iptal edilmesini istemiş ve Savunma Bakanlığı gerekirse ulusal güvenliği korumak için tepki vereceğini söylemişti.
Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, dün Karadeniz’e giren İtalyan “Virginio Fasan” adlı firkateyninin izlemeye alındığını da bildirdi.
NATO Genel Sekreteri’nin Güney Kafkasya ve Orta Asya Özel Temsilcisi James Appathurai ise Rusya’nın Kırım açıklarında sınır ihlali yaptığını söylediği İngiliz HMS Defender muhrip gemisine uyarı ateşi açmasıyla yaşanan gerilimin ardından ittifakın Karadeniz’deki varlığını koruyacağını söyledi.
Bu arada ABD Başkanı Biden ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in geçen ay Cenevre buluşmasında diyaloğun artırılması kararı da ağır aksak ilerliyor. Moskova’ya dönen ABD’nin Rusya Büyükelçisi John Sullivan’ın, Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Ryabkov ile bir araya geldiği bildirildi. Sullivan, görüşmenin olumlu geçtiğini söyledi.
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