ABD’nin yeni başkanı olarak duyurulan Joe Biden’ı kimler tebrik etti?

08 Kasım 2020 Pazar, 11:59

ABD'de 59. Başkanlık seçimlerinin sonuçlanmasıyla 46. Başkanı Demokrat Joe Biden olduğu duyuruldu. Biden'ın, seçimi kazandığını açıklamasının ardından uluslararası kamuoyundan tebrik mesajları gelmeye başladı.

ABD’nin eski başkanlarından Bill Clinton seçimi kazanan Joe Biden’ı Twitter hesabından tebrik etti. Clinton yaptığı paylaşımda, “Amerika konuştu ve demokrasi kazandı. Şimdi, hepimize hizmet edecek ve hepimizi bir araya getirecek bir Seçilmiş Başkan ve Seçilmiş Başkan Yardımcımız var. Joe Biden ve Kamala Harris'i bu önemli zaferleri için tebrik ediyorum!” ifadelerini kullandı.

NATO'DAN KUTLAMA MESAJI

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise yazılı açıklamasında, "Joe Biden'ın yeni ABD Başkanı seçilmesinden samimi memnuniyet duyuyorum. Sayın Biden'ın NATO'nun ve transatlantik ilişkisinin güçlü bir destekçisi olduğunu biliyorum." ifadesini kullandı."ABD'nin liderliğinin öngörülemez bir dünyada çok önemli olduğunu" belirten Stoltenberg, Biden ve Harris ile Kuzey Amerika ve Avrupa arasındaki bağı güçlendirmek için çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini bildirdi. Stoltenberg, güçlü bir NATO'nun Kuzey Amerika ve Avrupa için iyi olacağını belirterek, daha iddialı bir Rusya, uluslararası terörizm, siber ve füze tehditleri ile Çin'in yükselişiyle gelen küresel dengedeki değişim gibi meydan okumalara karşı bu ortak güce ihtiyaç olduğunu vurguladı.

AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN TEBRİK

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, yazılı açıklamasında AB'nin ABD'deki seçimleri yakından takip ettiğini ve seçim sürecindeki son gelişmeyi not ettiklerini belirterek, "AB, Başkan seçilen Joe Biden ve Başkan Yardımcısı seçilen Kamala Harris'i yeterli oya ulaşmalarından dolayı kutlamaktadır." ifadesini kullandı. ABD seçimindeki rekor katılımdan memnuniyet duyduklarını dile getiren Michel, şunları kaydetti: "Sonuçların onay sürecini takip ediyoruz ve ABD seçim sisteminin yakında sonuçları açıklayacağına inanıyoruz. AB bir kez daha güçlü transatlantik ortaklığına bağlılığını vurgulamaktadır ve yeni Başkan, yeni Kongre ve yönetimle çalışmaya hazırdır." AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de yazılı açıklama yaparak Joe Biden ve Kamala Harris'i seçim zaferlerinden ötürü samimi şekilde kutladığını bildirdi.

ÜLKE LİDERLERİNDEN TEBRİK MESAJLARI

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, ABD’nin 46’ıncı başkanı seçilen Joe Biden’ı Twitter’dan tebrik etti. Miçotakis, paylaşımında, “Joe Biden’ı tebrik ederim. Joe Biden Yunanistan'ın gerçek bir dostu. Ve eminim ki O’nun (Biden) başkanlığı altında iki ülke arasındaki ilişkiler daha da güçlenecek” ifadelerini kullandı.

NETANYAHU: DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, seçimi kazanmalarından dolayı Biden ve yeni Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e tebrik mesajı gönderdi.

Biden ile yaklaşık 40 yıllık yakın arkadaşlıklarının bulunduğunu kaydeden Netanyahu, "(Biden) İsrail'in harika bir dostu olarak tanıyorum. ABD ve İsrail arasındaki özel ittifakı daha da güçlendirmek için ikinizle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

MERKEL: AMERİKAN HALKI KARARINI VERDİ

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden'ı tebrik etti. Merkel mesajında, "Tebrikler. Amerikan halkı kararını verdi. Joe Biden Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. Başkanı oldu. Kendisine başarılar diliyorum. Aynı zamanda ABD'nin ilk kadın başkan yardımcısı Kamala Harris'i de tebrik ediyorum. Başkan Biden ile çalışmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de sosyal medyadan Biden'a gönderdiği tebrik mesajında " Sayın Joe Biden'ı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak seçildiği için içten tebriklerimi sunarım. İki ülke arasında karşılıklı ilgi alanlarında verimli bir işbirliği yapmayı dört gözle bekliyoruz" dedi.

DJUKANOVİÇ: AMERİKAN HALKI İÇİN BÜYÜK ZAFER

Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanoviç, resmi Twitter hesabından Biden’a tebrik mesajı gönderdi. Djukanovic, mesajında “Amerikan halkı için büyük zafer. Amerikan demokrasisinin ne kadar güçlü olduğunun kanıtı! Demokratik dünya için büyük zafer! Seçilmiş Başkana en içten dileklerimle tebrik ediyorum.

MADURO'DAN JOE BİDEN'A 'DİYALOĞA HAZIRIZ' MESAJI

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ı tebrik ederek, ülkesinin diyaloğa hazır olduğunu duyurdu.

Maduro, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Biden ile Kamala Harris'i tebrik ederek, "Kurtarıcı Simon Bolivar'ın anavatanı Venezuela, ABD halkı ve hükümeti ile diyalog ve anlayışa her zaman hazır olacaktır" açıklamasında bulundu.

TÜM YASAL SORUNLARIN ÇÖZÜLMESİNİ BEKLEYECEĞİZ

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Trump'ın kendilerine saygılı olduğunu ve birlikte iyi anlaşmalara imza attığını söyledi.

Obrador, seçim sonuçlarına ilişkin, "Tüm yasal sorunların çözülmesini bekleyeceğiz. Tedbirsiz olmak, düşüncesiz davranmak istemiyoruz ve halkların kendi kaderini tayin etme ve başkalarının haklarına saygılı olmak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Uruguay Devlet Başkanı Luis Lacalle Pou da Twitter'dan yaptığı açıklamada, "ABD'nin seçilmiş Devlet Başkanı Joe Biden'ı tebrik ediyorum. Halkımızın iyiliği için ülkelerimiz arasındaki ilişkileri güçlendirmek adına çalışacağız" ifadelerine yer verdi.