ABD’nin yeni Dışişleri Bakanı Blinken’den 'basın özgürlüğü' vurgusu
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, atamasının yapılmasının ardından ilk basın toplantısını gerçekleştirdi. Blinken, “Özgür basın demokrasinin temel taşı” dedi.
Senato tarafından onaylanarak ABD’nin 71’inci Dışişleri Bakanı olarak göreve resmen başlayan Antony Blinken görevdeki ilk tam gününde bakanlıkta basın toplantısı düzenledi. Toplantıda yaptığı açıklamada basın özgürlüğünü öne çıkaran Blinken, kariyerine gazeteci olarak başladığını hatırlatarak gazetecilere “Burası sizin brifing salonunuz” dedi.
"ÖZGÜR BASIN DEMOKRASİNİN TEMEL TAŞIDIR"
Blinken basın mensuplarına, “Amerikan ve dünya kamuoyunu bilgilendiriyorsunuz. Bizim hesap vermemizi sağlayıp bize zor sorular sorarak görevimizi daha iyi yapmamızı sağlıyorsunuz. Özgür basın demokrasinin temel taşıdır. Her zaman aynı fikirde olmayabiliriz. İşin doğası da bu. Bizim size hak ettiğiniz saygıyla davranacağımız konusunda bize güvenebilirsiniz” sözleriyle seslendi.
Antony Blinken, yeni dönemde günlük brifinglere önümüzdeki haftadan itibaren yeniden başlayacaklarını belirtti.
Kaynak: Amerika’nın Sesi
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