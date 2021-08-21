Abdülkadir Selvi'den "Hocam lütfen dön" açıklaması
Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, FETÖ lideri Fethullah Gülen için yıllar önce Yeni Şafak’ta yazdığı “Hocam Türkiye’ye Dön Artık” başlıklı yazısı için açıklamalarda bulundu.
Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, 2013'te Yeni Şafak’ta FETÖ lideri Fethullah Gülen için yazdığı “Hocam Türkiye'ye Dön Artık” başlıklı yazısı üzerine açıklama yaptı.
Söz konusu yazısında, Gülen için “Hazret-i Ebubekir’in gösterdiği dirayete benzer bir şekilde dönüp başımıza gelseniz hocam.” diyen Selvi, amacının farklı olduğunu savundu.
DEFALARCA "HOCAM" DEMİŞ SEVGİSİNİ DİLE GETİRMİŞTİ
Selvi Gülen için defalarca “Hocam” dediği ve sevgisini dile getirdiği yazısı üzerine Twitter'dan, “9 Aralık 2013 tarihli, ‘Hocam Türkiye’ye dön artık’ başlıklı yazım Sayın Erdoğan’ın 15 Haziran 2013 tarihinde yaptığı Türkiye’ye dön çağrısından sonra FETÖ’yü ABD’nin kontrolünden çıkarmak için yazılmıştır. FETÖ, Türkiye’de olsa bugün yeri cezaevi olurdu, Pensilvanya değil” açıklamasını yaptı.
Selvi söz konusu yazısında, “Öğrendim ki Hocam, sizin de ağlamaktan gözleriniz şişmiş. Bilin ki sizde gözyaşları, bizde kalbimize damlayan kan damlaları oldu.” ifadelerini de kullanmıştı.
İşte o paylaşım:
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