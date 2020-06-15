ABD'ye ait bir F-15 savaş uçağı İngiltere açıklarında düştü

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-15C Eagle tipi bir savaş uçağı, İngiltere Yorkshire açıklarında düştü.

Mustafa Birol Güger
15 Haziran 2020 Pazartesi, 13:22
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Kuzey Denizi'ne düşen ABD savaş uçağının pilotunu bulmak için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Düşen uçağın, 'rutin eğitim uçuşu' gerçekleştirdiğini açıklayan İngiliz Hava Kuvvetleri olayın bir kaza olduğunu belirtti.

BÖLGEDE ABD ÜSSÜ MEVCUT

1980'lerden itibaren ABD Hava Kuvvetleri'nin temel savaş aracı olarak kullanılan F-15'ler ilk olarak 1976'da sahneye çıktı ve 1991'deki Körfez Savaşı'na dek yoğun bir şekilde kullanıldı. 

Saatte 1.875 mil azami hıza sahip olan F-15, Pratt & Whitney F100-PW-100 turbofan motoru ile çalışmaktadır.

ABD Hava Kuvvetleri'nin, 1948'den bu yana İngiltere'nin doğusundaki RAF Lakenheath'de bir üssü bulunmaktadır.


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