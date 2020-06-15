ABD'ye ait bir F-15 savaş uçağı İngiltere açıklarında düştü

15 Haziran 2020 Pazartesi, 13:22

Kuzey Denizi'ne düşen ABD savaş uçağının pilotunu bulmak için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Düşen uçağın, 'rutin eğitim uçuşu' gerçekleştirdiğini açıklayan İngiliz Hava Kuvvetleri olayın bir kaza olduğunu belirtti.

#BREAKING A US Air Force F-15C Eagle plane from RAF Lakenheath, UK had crashed in the North Sea pic.twitter.com/5vtC05Zuwl — Natasha Fatah (@NatashaFatah) June 15, 2020

BÖLGEDE ABD ÜSSÜ MEVCUT

1980'lerden itibaren ABD Hava Kuvvetleri'nin temel savaş aracı olarak kullanılan F-15'ler ilk olarak 1976'da sahneye çıktı ve 1991'deki Körfez Savaşı'na dek yoğun bir şekilde kullanıldı.

Saatte 1.875 mil azami hıza sahip olan F-15, Pratt & Whitney F100-PW-100 turbofan motoru ile çalışmaktadır.

ABD Hava Kuvvetleri'nin, 1948'den bu yana İngiltere'nin doğusundaki RAF Lakenheath'de bir üssü bulunmaktadır.