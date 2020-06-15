ABD'ye ait bir F-15 savaş uçağı İngiltere açıklarında düştü
ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-15C Eagle tipi bir savaş uçağı, İngiltere Yorkshire açıklarında düştü.
Kuzey Denizi'ne düşen ABD savaş uçağının pilotunu bulmak için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Düşen uçağın, 'rutin eğitim uçuşu' gerçekleştirdiğini açıklayan İngiliz Hava Kuvvetleri olayın bir kaza olduğunu belirtti.
#BREAKING A US Air Force F-15C Eagle plane from RAF Lakenheath, UK had crashed in the North Sea pic.twitter.com/5vtC05Zuwl— Natasha Fatah (@NatashaFatah) June 15, 2020
BÖLGEDE ABD ÜSSÜ MEVCUT
1980'lerden itibaren ABD Hava Kuvvetleri'nin temel savaş aracı olarak kullanılan F-15'ler ilk olarak 1976'da sahneye çıktı ve 1991'deki Körfez Savaşı'na dek yoğun bir şekilde kullanıldı.
Saatte 1.875 mil azami hıza sahip olan F-15, Pratt & Whitney F100-PW-100 turbofan motoru ile çalışmaktadır.
ABD Hava Kuvvetleri'nin, 1948'den bu yana İngiltere'nin doğusundaki RAF Lakenheath'de bir üssü bulunmaktadır.
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