ABD'ye ait bir F-15 savaş uçağı İngiltere açıklarında düştü

Kuzey Denizi'ne düşen ABD savaş uçağının pilotunu bulmak için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Düşen uçağın, 'rutin eğitim uçuşu' gerçekleştirdiğini açıklayan İngiliz Hava Kuvvetleri olayın bir kaza olduğunu belirtti.

#BREAKING A US Air Force F-15C Eagle plane from RAF Lakenheath, UK had crashed in the North Sea pic.twitter.com/5vtC05Zuwl