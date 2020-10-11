Acı haberi Fahrettin Koca verdi: O doktor hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul il sağlık eski müdürlerinden ve bakanlığın emekli müsteşar yardımcısı Dr. Mehmet Bakar'ın vefat ettiğini duyurdu.
Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul il sağlık eski müdürlerinden, bakanlığımız emekli müsteşar yardımcısı Dr. Mehmet Bakar, tedavi gördüğü Bakırköy Eğitim Araştırma Hastanesi'nde vefat etti. Tıp camiasının saygı ve sevgisini kazanmış ağabeyimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum."
En Çok Okunan Haberler
- Onedio'dan yoğun bakımdaki Muhittin Böcek'e hakaret
- Hatay'daki yangın bölgesinde maden projesi yapılacak!
- Suudi Arabistan ambargosuna tepki
- Soylu'dan tarikatlara ilişkin açıklama
- Bank Asya’dan Diyanet’e transfer
- Minik kalbi dayanmadı
- Davutoğlu’ndan ‘kripto FETÖ’cülük’ ve ekonomi çıkışı
- Canan Kaftancıoğlu'ndan sert Hakan Bayrakçı açıklaması
- Acı haberi Fahrettin Koca verdi: 'Hayatını kaybetti...'
- CHP'li Salıcı'dan çok konuşulacak FETÖ açıklaması
Video Haberler
- Göçmenlere işkence yapıp, ailelerine gönderdiler
- Oğlu vahşice öldürülen annenin feryadı yürek dağladı
- Balıkçı teknesindeki mucize kurtuluş kamerada
- Polisten avukata küfür kamerada
- Yanan evine koşmaya çalışan kadını görevliler zor tuttu
- Salgın ne zaman bitecek? Bilim Kurulu üyesi tarih verdi
- Gece kulübüne polis baskını! Ceza yağdı
- Embesil sürüsü dedi, sosyal medyada gündem oldu
- Manisa'da trafikte tepki çeken görüntüler
- Swinger partisine katılıp çiftleri dolandırdı
En Çok Okunan Haberler
- Onedio'dan yoğun bakımdaki Muhittin Böcek'e hakaret
- Hatay'daki yangın bölgesinde maden projesi yapılacak!
- Suudi Arabistan ambargosuna tepki
- Soylu'dan tarikatlara ilişkin açıklama
- Bank Asya’dan Diyanet’e transfer
- Minik kalbi dayanmadı
- Davutoğlu’ndan ‘kripto FETÖ’cülük’ ve ekonomi çıkışı
- Canan Kaftancıoğlu'ndan sert Hakan Bayrakçı açıklaması
- Acı haberi Fahrettin Koca verdi: 'Hayatını kaybetti...'
- CHP'li Salıcı'dan çok konuşulacak FETÖ açıklaması