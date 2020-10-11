Acı haberi Fahrettin Koca verdi: O doktor hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul il sağlık eski müdürlerinden ve bakanlığın emekli müsteşar yardımcısı Dr. Mehmet Bakar'ın vefat ettiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
11 Ekim 2020 Pazar, 16:05
Acı haberi Fahrettin Koca verdi: O doktor hayatını kaybetti
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Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul il sağlık eski müdürlerinden, bakanlığımız emekli müsteşar yardımcısı Dr. Mehmet Bakar, tedavi gördüğü Bakırköy Eğitim Araştırma Hastanesi'nde vefat etti. Tıp camiasının saygı ve sevgisini kazanmış ağabeyimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum."


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