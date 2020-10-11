İstanbul'un 'efsane' sağlık müdürü hayatını kaybetti

11 Ekim 2020 Pazar, 15:38

İstanbul'un eski sağlık müdürlerinden olan ve bir dönem müsteşar yardımcılığı görevini de yapan Mehmet Bakar hayatını kaybetti. Mehmet Bakar Edirnekapı mezarlığına defnedilecek.

Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci de sosyal medya hesabından Bakar'ın vefatına yönelik bir paylaşımda bulundu. Birinci, "Sağlık ailesinin hizmetkarlarından emekli müsteşar yardımcısı abimiz Dr. Mehmet Bakar’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

GÖREVDEN ALINMA GEREKÇESİ SORULMUŞTU

Odatv'nin haberine göre, 2003 - 2009 yılları arasında İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü yapan Mehmet Bakar, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü görevinden dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın ortak kararı ile alınmıştı. Mehmet Bakar bir veda toplantısı düzenlemiş, bu toplantıya çok sayıda doktor ve sağlık çalışanı katılmış, Bakar bir veda konuşması yapmıştı.

Dönemin CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk, Sağlık Bakanı Recep Akdağ’a TBMM'de soru önergesi vererek İstanbul İl Sağlık Müdürü Mehmet Bakar’ın görevden alınma gerekçelerini sormuştu.

İstanbul Sağlık Müdürü olduğu dönemde dönemin Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ı havalimanında bir kez dahi karşılamaması çok konuşulmuştu. Mehmet Bakar 2009 yılında İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nde düzenlediği basın toplantısında, ''Ben kurşun asker değilim ki... Neden fikrimi söylemeyeceğim, neden muhalefet etmeyeceğim? Birileri sadece tek başına verdikleri kararların mı doğru olmasını bekliyorlar?'' demişti.

MEHMET BAKAR KİMDİR?

1954 yılında İzmit Karamürsel’de doğan Uzm. Dr. Mehmet Bakar, ilk orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 1983’te İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun olan Bakar, ilk olarak Ankara Çubuk Merkez 2 No’lu Sağlık Ocağı’nda pratisyen hekim olarak göreve başladı.

1998 yılında İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji dalında uzmanlığını aldı. İstanbul’da 1989-1992 ve 2003-2005 yılları arasında İl Sağlık Müdür Yardımcısı, 2005-2009 yılları arasında ise İl Sağlık Müdürü olarak görev yaptı.

Sonraki yıllarda Başhekim Yardımcılığı ve Bakan Müşavirliği yapan Bakar 2014 yılından itibaren kararname ile Müsteşar Yardımcılığı görevini yürüttü.

Bakar, evli ve 7 çocuk babası idi.