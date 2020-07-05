Acı olayın ardından Kılıçdaroğlu'ndan telefon
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, üniversite sınavına girdikten sonra yaşamına son veren Ömer Ateş’in ailesini telefonla aradı. Ömer Ateş’in amcası Mehmet Ateş ile görüşen Kılıçdaroğlu başsağlığı dileklerini iletirken, yaşanan acı olayın takipçisi olacaklarını söyledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumuna girdikten sonra yaşamına son veren Ömer Ateş’in ailesini telefonla aradı. Ömer Ateş’in amcası Mehmet Ateş ile görüşen CHP lideri Kılıçdaroğlu başsağlığı dileklerini iletirken, yaşanan acı olayın takipçisi olacaklarını söyledi.
NE OLMUŞTU?
Diyarbakır’da 28 Haziran günü AYT girmek için okul binasına gelen 18 yaşındaki Ömer Ateş, sınav öncesi istifra etmesi sonucu sınava alınmamıştı. Eve dönen Ateş, intihar etmişti. Diyarbakır Eğitim Sen 1 No’lu Şube Eş Başkanı Sadrettin Kaya, “Bu yaşanan bizim yıllardır karşı çıktığımız sınav sisteminin bir sonucu. Gençlerin bütün hayatını birkaç saate sığdırılmak istenmesi ciddi bir kaygı ve stres yaratıyor. Görünen o ki bu kaygı gencin üzerinde etkili olmuş ve bir kusma olayı yaşanmış" demişti.
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