Acun için Çakıcı'yla 'Altınkum' seferberliği
Televizyoncu Acun Ilıcalı'ya Didim'de rantçıların gözdesi olan dev bir arazinin verildiği iddiaları dile getiriliyor.
Televizyon kanalı sahibi ve sunucu Acun Ilıcalı’nın Didim Altınkum’da denize sıfır vakıf arazisinde incelemelerde bulunduğu iddiası ilçede merak uyandırdı.
Uzun zamandır rantçıların iştahını kabartan 30 bin dönümlük arazinin üzerinde daha önce sosyal tesis olarak kullanılan metruk binaların apar topar yıkılarak arazinin temizlenmesi ilçe halkının tepkisine neden olmuştu. İlçeye daha önce Alaattin Çakıcı’nın, ardından da Acun Ilıcalı’nın gelmesi ve Altınkum Sahili’nde görülmesi bir anda arazinin apar topar Ilıcalı’ya verileceği söylentilerine neden oldu.
İlçedeki siyasi parti temsilcileri süreci takibe aldıklarını söylüyor.
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