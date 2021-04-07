Acun Ilıcalı'dan yarışmacılara ceza
Survivor 2021 yarışmasında bazı yarışmacıların yasak olmasına rağmen gizlice yemek sakladıkları iddiası doğrulandı. Acun Ilıcalı kuralı ihlal eden yarışmacılara ceza verileceğini söyledi.
TV 8'de yayımlanan Survivor 2021 yarışmasında kural ihlalleri yapıldı. Bazı yarışmacıların yasak olmasına rağmen gizlice yemek sakladıkları ortaya çıktı.
"YARIŞMACILAR KURALLARIMIZI DELDİ"
Eleme konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, "Ummadığımız ve üzüldüğümüz bir gelişme oldu. Eşitlik ilkesinin bozulduğunu ve tahmin etmediğimiz gelişmeler olduğunu öğrendik. Survivor birinci planda yarışmacılara duyduğumuz güven üzerine kurulu. Biz polis dedektifi gibi yarışmacılarımızın peşine düşmüyoruz. Ancak kurallarımız var ve bunların bazı yarışmacılar tarafından delindiğini gördük. Aleyna Kalaycıoğlu ve Aleyna Çalışkan yarışma kuralları dışında bazı maddeler temin ettiler. Bunları da sakladılar" dedi.
"AÇLIK PSİKOLOJİSİYLE BUNU TEMİN ETTİM"
Yemek sakladığını kabul eden Aleyna Kalaycıoğlu, "Açlık psikolojisiyle bunu temin ettim ve sakladım. Çok pişmanım. Yapılmaması gerektiğini farkındayım. Herkesten özür dilerim" ifadelerini kullandı. Aleyna Çalışkan ise "Özür dileriz aşırı pişmanız. Öyle bir heyecanla yapmıştık. Bir daha asla olmayacak" dedi.
"BUNUN SONUÇLARI OLACAK"
Acun, kural ihlali yapan diğer yarışmacının ise İlayda olduğunu açıklayarak, "Sen Hanzade'ye bir yiyecek veriyorsun oyundan önce. Hanzade de bunu alıyor. Bunlar kural ihlali olarak görüyoruz ve sonuçları olacak" şeklinde konuştu.
Video Haberler
- Gelen sesin kaynağı duvar delinince ortaya çıktı
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a olay gönderme
- Kapkaççı dehşeti kamerada
- Cemal Enginyurt ve Abdurrahman Uzun birbirine girdi
- Karnından bıçaklandı, sedyede şarkı söyledi
- Özgecan'ın ailesinden 'Sapık Alihan'a suç duyurusu
- Antalya'da enişteye öldüresiye dayak kamerada
- Önce bacağını daha sonra boynunu ve kulağını ısırdı
- Patlayıcı kullanarak en az bin 800 mahkumu kaçırdılar
- 'NASA' ve 'Elon Musk'ın telefonlarına yanıt vermedi
En Çok Okunan Haberler
- İstanbullulara 'arabanızı kapalı yerlere çekin' uyarısı
- Yavaş ve Akşener'e tehdit gibi tweet
- Çin menşeili aşılarla ilgili kritik açıklama
- Emekli Albay'dan Akar'a sert sözler
- Mansur Yavaş tüm randevularını iptal etti
- Miras kavgasında silahlı baskın: 3 ölü, 2 yaralı
- 14 yaşındaki çocuğa istismar hastanede ortaya çıktı
- Rusya ve Ukrayna’dan peş peşe açıklamalar
- Mobil iletişimde zam kararı!
- En zengin 10 Türk belli oldu