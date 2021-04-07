Acun Ilıcalı'dan yarışmacılara ceza

07 Nisan 2021 Çarşamba, 10:50

TV 8'de yayımlanan Survivor 2021 yarışmasında kural ihlalleri yapıldı. Bazı yarışmacıların yasak olmasına rağmen gizlice yemek sakladıkları ortaya çıktı.

"YARIŞMACILAR KURALLARIMIZI DELDİ"

Eleme konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, "Ummadığımız ve üzüldüğümüz bir gelişme oldu. Eşitlik ilkesinin bozulduğunu ve tahmin etmediğimiz gelişmeler olduğunu öğrendik. Survivor birinci planda yarışmacılara duyduğumuz güven üzerine kurulu. Biz polis dedektifi gibi yarışmacılarımızın peşine düşmüyoruz. Ancak kurallarımız var ve bunların bazı yarışmacılar tarafından delindiğini gördük. Aleyna Kalaycıoğlu ve Aleyna Çalışkan yarışma kuralları dışında bazı maddeler temin ettiler. Bunları da sakladılar" dedi.

"AÇLIK PSİKOLOJİSİYLE BUNU TEMİN ETTİM"

Yemek sakladığını kabul eden Aleyna Kalaycıoğlu, "Açlık psikolojisiyle bunu temin ettim ve sakladım. Çok pişmanım. Yapılmaması gerektiğini farkındayım. Herkesten özür dilerim" ifadelerini kullandı. Aleyna Çalışkan ise "Özür dileriz aşırı pişmanız. Öyle bir heyecanla yapmıştık. Bir daha asla olmayacak" dedi.

"BUNUN SONUÇLARI OLACAK"

Acun, kural ihlali yapan diğer yarışmacının ise İlayda olduğunu açıklayarak, "Sen Hanzade'ye bir yiyecek veriyorsun oyundan önce. Hanzade de bunu alıyor. Bunlar kural ihlali olarak görüyoruz ve sonuçları olacak" şeklinde konuştu.