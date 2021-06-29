Adalet Bakanı Gül'den 'Elmalı davası' açıklaması

29 Haziran 2021 Salı, 18:15

Adalet Bakanı, kamuoyunda “Elmalı davası” olarak gündeme gelen ve sosyal medyada büyük tepki toplayan, çocuğa karşı cinsel istismar davasına ilişkin açıklamada bulundu. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın cinsel istismarına hiç kimse, hiçbir şekilde müsamaha göstermez; gösteremez. Yargı süreci devam ediyor. Süreci yakından ve dikkatle takip ediyor, sürecin hassasiyetine uygun her türlü tedbiri alıyoruz. HSK da konu hakkında inceleme başlattı" dedi.

Antalya’nın Finike ilçesinde, kız çocuğu G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G.'nin (10), cinsel istismara uğramasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A., yargılandıkları Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nce, üçüncü duruşmada tahliye edilmişti.

Kardeşlerin, cinsel istismarı resimle anlattığı görselin sosyal medyada paylaşılmasının ardından istismar sosyal medyada yeniden gündeme gelmiş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da sosyal medyadaki tepkilerin ardından açıklamada bulunmuştu.