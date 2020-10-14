Adalet Bakanı Gül'den AYM açıklaması
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "AYM'nin saygınlığını başta o mahkemenin üyesi belirlemelidir" dedi.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, canlı yayında açıklamalarda bulundu. Bakan Gül, AYM Üyesinin, 'Işıklar yanıyor' paylaşımına tepki göstererek "Bu paylaşım bir yüksek mahkeme üyesine yakışmaz" dedi.
Gül'ün açıklamaları şöyle;
"Kurumların özgürlükleri, hak ve adaleti yerine getirmeleri ve kararlarıyla konuşmaları gerekir. Anayasa Mahkemesi ile ilgili AK Parti çok önemli adımlar attı. Bireysel başvuruyu AK Parti getirdi.
Bu konuda özgürlüklerin önünü açan önemli adımlar attı. Önemli bir iç hukuk yoludur Anayasa Mahkemesi. Kararları bağlayıcıdır. Bu kararları verirken demokrasinin ve hukukun gereği şeklinde davranışlar sergilemek lazım. Bu saygınlığa halel getiren davranışlardan uzak durmalı."
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