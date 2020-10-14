TBMM Başkanı Şentop'tan AYM üyesi Yıldırım'ın paylaşımı hakkında açıklama

14 Ekim 2020 Çarşamba, 11:31

TBMM Başkanı Mustafa Şentop sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Bu ülkede darbeci karanlık kafaları aydınlatacak ışığın anahtarı tektir ve o da Aziz Milletimizin iradesidir' dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Darbeci reflekslerin gölgesindeki söylemler kabul edilemez. Bu ülkede darbeci karanlık kafaları aydınlatacak ışığın anahtarı tektir ve o da Aziz Milletimizin iradesidir. Gereken her durumda o irade sağduyu ile ışıkları açar ve lüzumsuzsa da kapar.