TBMM Başkanı Şentop'tan AYM üyesi Yıldırım'ın paylaşımı hakkında açıklama

Anayasa Mahkemesi (AYM) Üyesi Engin Yıldırım'ın Twitter hesabından 'Işıklar yanıyor' diyerek paylaştığı AYM fotoğrafı, tartışma konusu oldu. Tepkiler peş peşe geldi. Paylaşıma bir tepki de TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan geldi.

cumhuriyet.com.tr
14 Ekim 2020 Çarşamba, 11:31
TBMM Başkanı Şentop'tan AYM üyesi Yıldırım'ın paylaşımı hakkında açıklama
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Bu ülkede darbeci karanlık kafaları aydınlatacak ışığın anahtarı tektir ve o da Aziz Milletimizin iradesidir' dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Darbeci reflekslerin gölgesindeki söylemler kabul edilemez. Bu ülkede darbeci karanlık kafaları aydınlatacak ışığın anahtarı tektir ve o da Aziz Milletimizin iradesidir. Gereken her durumda o irade sağduyu ile ışıkları açar ve lüzumsuzsa da kapar.


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