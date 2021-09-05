Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Hatem Ben Arfa açıklaması

05 Eylül 2021 Pazar, 22:04

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, mavi-lacivertli kulübün Fransız futbolcuyu kadrosuna katmak istediği yönündeki haberlerle ilgili açıklama yaptı.

Kişisel sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunan Sancak "Adana Demirspor olarak hiçbir şekilde görüşmedik" ifadelerini kullandı.

34 yaşındaki Ben Arfa, son olarak ülkesinde Bordeaux forması giymişti.