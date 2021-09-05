Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Hatem Ben Arfa açıklaması
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, Hatem Ben Arfa ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, mavi-lacivertli kulübün Fransız futbolcuyu kadrosuna katmak istediği yönündeki haberlerle ilgili açıklama yaptı.
Kişisel sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunan Sancak "Adana Demirspor olarak hiçbir şekilde görüşmedik" ifadelerini kullandı.
34 yaşındaki Ben Arfa, son olarak ülkesinde Bordeaux forması giymişti.
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