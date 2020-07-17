Adana, Mersin, Hatay, Niğde ve Kayseri'de 97 yaban keçisinin avlanmaması için destek çağrısı

17 Temmuz 2020 Cuma, 12:17

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Ayhan Barut Adana, Mersin, Hatay, Niğde ve Kayseri'de 97 adet yaban keçisi için ihale yapılmasına tepki gösterdi.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, Tarım ve Orman Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü'nce sorumluluk bölgesinde bulunan Adana, Mersin, Hatay, Niğde ve Kayseri'de 97 adet yaban keçisinin avlanmasına engel olmak için destek istedi.

Güven Boğa, 16 Temmuz'da yapılan ihalenin yürütmesinin durdurulması için Adana 2'nci İdare Mahkemesi'ne dava açtığını ve mahkemenin de bunun üzerine 5 günlük süre tanıdığını söyleyen Barut “Av ihalesi adıyla bilinen bu vahşetin bir daha hiç gündeme gelmemesi için tüm ihale ve işlemlerin artık kesin olarak son bulması gerekiyor. 'Av ihaleleri hiç yapılmasın, canlara kıyılmasın' istiyoruz, herkesten destek bekliyoruz" dedi.

1 MİLYON 262 BİN 500 LİRA BEDELLE İHALE İLANI YAYINLANDI

Adana, Mersin, Hatay, Niğde ve Kayseri'de 97 yaban keçisinin avlattırılması için KDV hariç toplam 1 milyon 262 bin 500 lira bedelle ihale ilanı yayınladı.

16 Temmuz 2020 tarihinde yapılacağı duyurulan ihalenin iptali için Güven Boğa, avukatı aracılığıyla Adana 2'nci İdare Mahkemesi'nin 'yürütmenin durdurulması' istemiyle başvuruda bulundu. Başvuruda, ihalenin durdurulması için birçok gerekçe öne sürüldü.

Dava dosyasını inceleyen Adana 2'nci İdare Mahkemesi ise davalı Tarım ve Orman Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü'nden ihale, avlanılacak hayvanlar, yönetmelik ve uygulamalara ilişkin bilgi ve belgeleri talep ederek, savunma ve karar için 5 günlük süre tanıdı. Kararın, 16 Temmuz'da taraflara tebliğ edildiği öğrenildi.

“AV İHALELERİ HİÇ YAPILMASIN”

Katliam olarak bilinen av ihalelerinin tümüyle son bulması gerektiğini belirterek kamuoyu talebinin yerine getirilmesini isteyen Ayhan Barut, şunları kaydetti:

"Avrupa Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi'ne göre korunması gereken türlerin avlanması yasak ama ihaleyle avlanılmak isteniyor. Av ihalesi adıyla bilinen bu vahşetin bir daha hiç gündeme gelmemesi için tüm ihale ve işlemlerin artık kesin olarak ve tümüyle son bulması gerekiyor. 'Av ihaleleri hiç yapılmasın, canlara kıyılmasın' diye herkesten destek bekliyoruz. Tunceli'deki ihale iptal edildi ama bu tür ihalelerin artık ülke gündeminden artık çıkması lazım. Doğayı ve yaşamı, toprağı ve suyu, içindeki bitki ve hayvanı, tüm canlıları korumalıyız. Herkesi sesimize ses vermeye, bu katliamları durdurmaya çağırıyoruz."