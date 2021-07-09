Adana'da avukat, kontrol noktasında polislerce darp edildi

09 Temmuz 2021 Cuma, 12:15

Batman Barosu, avukat Şehmus Gündoğdu’nun 7 Temmuz'da Adana'da polis kontrol noktasında darp edildiğini açıkladı.

Batman Barosu'nun açıklamasında, "Gündoğdu’nun Adana girişinde bulunan kontrol noktasında trafik polisinin ayrımcı uygulamasına itiraz ettiği ve bunu kayıt altına almak istemesi üzerine darp edildiği" belirtildi.

Açıklamada, "Meslektaşımıza yapılan bu saldırı asla kabul edilemez. Batman Barosu, kimden gelirse gelsin avukatlara yönelik her türlü baskı, tehdit ve saldırıların karşısında yer alacak, bu anlayış ve davranışlara karşı mücadele edecektir. Yapılan saldırı ve akabinde polis merkezinde kendisine gösterilen muameleye karşı meslektaşımızın şikayetçi olduğu polislerle ilgili olarak Batman Barosu adli ve idari süreçlerin yasal takipçisi olacaktır. Bu kapsamda, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan saldırıyla ilgili tarafsız, seri ve etkili bir soruşturma yaparak failleri yargı önüne çıkarmasını talep etmekteyiz" denildi.

DESTEĞE GELEN AVUKAT KARAKOLDAN ÇIKARILDI

Adana Barosu'nun konuya dair açıklamasında ise, darp edilen Gündoğdu'ya destek olması için Avukat Hakları Merkezi tarafından görevlendirilen Av. Volkan Hüseyin Ertem'in karakoldaki polis memurlarınca zor kullanılarak dışarı çıkarılmaya çalışıldığı ve görevini yapmasına engel olunduğu dile getirilerek "Meslektaşımız yaşanan bu saldırgan tavır üzerine ilgili karakoldan ayrılmak zorunda kalmıştır. Baromuz, her koşul altında avukata yapılan baskı, tehdit ve saldırıların karşısında yer alacak, bu anlayış ve davranışlarla mücadele edecektir." ifadeleri kullanıldı.











