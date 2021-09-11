Adanasporlu Berkan Fırat'ın ayağı kırıldı
TFF 1’inci Lig’in 4’üncü haftasında Menemenspor’u konuk eden Adanaspor’da orta saha oyuncusu Berkan Fırat ayağına aldığı darbe sonucu yerde kaldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Fırat’ın bileğinin döndüğü ve ayağında kırık olduğu tespit edildi.
Adanaspor, TFF 1’nci Lig’in 4’üncü haftasında Menemenspor’u konuk etti. Müsabakanın 18’inci dakikasında Adanasporlu orta saha oyuncusu Berkan Fırat, Menemenspor’lu Mahamadou Ba ile girdiği ikili mücadelede ayağına darbe aldı.
Aldığı darbe sonucu yere yığılan Fırat, saha içerisine giren ambulansla ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Fırat’ın ayağında kırık olduğu tespit edildi.
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