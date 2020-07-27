ADD’den, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş için ‘laiklik’ vurgulu suç duyurusu: Anayasal suç işledi

27 Temmuz 2020 Pazartesi, 06:00

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Ayasofya’nın ibadete açılışı sırasında Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü lanetleyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında “Atatürk’e hakaret” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” gerekçeleriyle bugün bütün şubeleriyle suç duyurusunda bulunacak.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Ayasofya’nın toplu ibadete açılışı sırasında, Atatürk’ün imzası bulunan caminin müzeye dönüştürülmesine ilişkin 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararına göndermede bulunarak “Fatih Sultan Mehmet Han burayı kıyamete kadar cami olarak kalması için vakfetmiştir. Vakfedileni çiğneyen lanete uğrar” demiş ve sözleri tepki toplamıştı.

ADD’nin konuya ilişkin savcılıklara ileteceği dilekçe, “Şüpheli Ali Erbaş İstanbul’u düşman işgalinden kurtaran kurucu liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmetle anmak yerine lanet okumak suretiyle alenen hakaret etmiş ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmiştir. Şüpheli şunu unutmasın ki bugün Ayasofya’da cuma namazı kıldırmasını Atatürk’e borçludur” denildi.

Lozan’ın yıldönümünde yapılan bu konuşmanın “Atatürk’e, çağdaş kazanımlara, laik ve demokratik cumhuriyete açıkça meydan okuduğu” belirtilen dilekçede, şunlar kaydedildi: “Türkiye Cumhuriyeti’nin memuru olan şüpheli açıkça Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na aykırı hareket etmektedir.

Erbaş’ın düşman kuvvetlerini lanetlemesi gerekirken oturduğu minberden Atatürk’e lanet okuması şüphelinin içindeki şeriat devleti özleminin dışavurumundan başka bir şey değildir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın başlangıç bölümüne ve değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek ilk dört maddesine aykırı davranmaktadır. 5816 Sayılı Yasanın 1. Maddesi ‘Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır’ demektedir.

Yasanın amacı Türk milletinin milli değeri olan kurucu liderimiz Atatürk’ün hatırasına, topluma mal olmuş manevi şahsiyetine alenen yapılan hakaret, söylenen küfür, tahkir ve tezyif içeren söz, yazı ve eylemlere karşı özel koruma altına almaktır.

Açıklanan ve resen görülecek nedenlerle, şüpheli hakkında gerekli kovuşturmanın yapılarak hakkında kamu davası açılmasını saygılarımızla vekâleten arz ve talep ederiz.”

ÖZÜR DİLE İSTİFA ET

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu, Ayasofya’nın ibadete açıldığı gün Atatürk’e lanet okuyan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı istifaya çağırdı. TBB’den yapılan açıklamada, “Diyanet İşleri Başkanı’nın, oturduğu makamı borçlu olduğu Mustafa Kemal Atatürk’e karşı, gizli ajandasına dayalı sözler sarf etmesi asla kabul edilemez. Layık olmadıkları halde bu tür makamları işgal edenlerin kutsal din duygularını gizli ajandaları doğrultusunda kullanmalarının hiç kuşkusuz başka örnekleri de olmuştur. Cumhuriyet sayesinde oturdukları koltuklardan Atatürk’e ve Cumhuriyet’e saldırı yapanları tarih affetmeyecektir. TBB yönetimi olarak Diyanet İşleri Başkanı’nı, Atatürk’ü kastederek söylediği kabul edilemez sözleri sebebiyle kınıyor, Türk milletinden acilen özür dilemesini ve istifa etmesini bekliyoruz” denildi.

ERBAŞ’IN TUTUMUNDA SÜRPRİZ BİR ŞEY YOK

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın açıklamasına tepki gösterdi. “Erbaş mugalata (yanıltmaca) yapıyor” diyen Çıray, “Sayın Erbaş’ın tutumunu ve sözlerini hayatının akışı içinde değerlendirdiğimizde sürpriz yok. Bir yandan ‘Keşke Yunanlar galip gelseydi’ diyen ve başına sürekli bir Yunan serpuşu takan Kadir Mısıroğlu’nu ziyaret edeceksin, diğer yandan Yunanların da dahil olduğu Ortodoks dünyasını rahatsız eden Ayasofya’nın ibadete açılış ‘siyasi istismar gösterisinde’ kılıçla bir şeyhülislam havasında minbere çıkacaksın. İlginç bir çelişki değil mi” ifadelerini kullandı.

Çıray şunları kaydetti: “‘Vefat edene dua edilir diyor’ ama İstanbul ve Ayasofya’yı işgalden kurtarıp cami olarak kaydettiren kurucumuza hiçbir hayır duada bulunmuyor, ismini anmıyor. Sayın Erbaş’ın mugalata yerine yapması gereken şey layık olmadığı Cumhuriyet Türkiyesi makamını boşaltmasıdır. Kurucusuna kurtarıcısına ‘lanet’ okuyandan hayır etmez.”

ERBAŞ: GEÇMİŞİ DEĞİL BUNDAN SONRASINI KASTETTİM

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya hutbesinde Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e lanet okuması nedeniyle gelen tepkilere yanıt verdi. Hürriyet’e konuşan Erbaş, Atatürk’ü hedef almadığını savunarak “Geçmişi değil, bundan sonrasını kastettim. Atatürk 82 sene önce vefat etti. Vefat eden insanlara dua edilir, beddua değil” dedi.

“Genel olarak vakfiyelerin sonu, vâkıfın bedduasıyla biter. Ben de hutbede buna atıfta bulundum. Sadece Ayasofya’yı değil tüm vakıf mallarını kastettim” ifadelerini kullanan Erbaş, vakıf mallarının korunması konusunda titiz olunması gerektiğini söyleyerek, “Diyanet İşleri Başkanı olarak bunu Müslümanlara hatırlatmak benim görevim. Ben görevimi yapıyorum” diye konuştu.