Adıyaman'da ağır tabloyu Belediye Başkanı açıkladı
Adıyaman'da koronavirüs vakaları nedeniyle yoğun bakımların dolduğu bizzat Belediye Başkanı tarafından açıklandı. Başkan Kılınç tedbirli olmaya çağırırken herkesi "müfettiş" olmaya davet etti.
Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, kentte koronavirüs salgınının ulaştığı seyri açıklarken bir kez daha çağrıda bulundu.
Twitter hesabından video paylaşımda bulunan Kılınç, yurttaşları koronavirüse karşı tedbirli olmaları konusunda uyarırken hastane ve yoğun bakımların dolduğunu söyledi. Kılınç, paylaşımında bir de herkesten "fahri müfettiş" olmasını istedi.
Kılınç'ın ifadeleri şöyle:
"Sevgili hemşehrilerim bu işin şakası yok. Hastaneler ve yoğun bakımlar doldu. Karantinaya alınan çok sayıda yerler ve mekanlar var. Sağlık çalışanları son 6 aydır maalesef çok yıprandı ve yoruldular. Lütfen sağlık çalışanlarının feryatlarına kulak verelim. Maske, mesafe ve hijyene dikkat edelim. Herkesin fahri müfettiş olmasını istiyoruz. Özellikle maskesi olmayanları uygun bir dille uyarmalarını istiyoruz"
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