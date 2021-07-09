Adıyaman'da tütün üreticileri evleri basılarak gözaltına alındı
Adıyaman'da protesto eylemlerine katılan çok sayıda tütün üreticisi, evlerine yapılan operasyonlarla gözaltına alındı.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "yetki belgesi" almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapmayı yasaklanmasına karşı Adıyaman ve ilçelerinde düzenlenen protesto eylemlerine katılan çok sayıda tütün üreticisi gözaltına alındı.
Sabah saatlerinde jandarma ve polisler ekiplerinin kent merkezi ve ilçelerde düzenlenen ev baskınlarında en az 20 tütün üreticisinin gözaltına alındığı belirtildi.
SABAH 5'TE BASKIN
CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere operasyonla ilgili Tele 1'e yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi: “Adıyaman Merkez ve Çelikhan ilçesinden gözaltına alınanlar var. Sabah saat 5’te tütün eylemine katılanların evlerine baskın yapıldı, kaç kişi olduklarını bilmiyorum ama 20’den fazla gözaltı olduğunu söyleyebilirim. Şu anki son durum gözaltı işlemleri sürüyor. Bizler bu uygulamanın sona ermesi ve tütüncülerine serbest bırakılması için girişimlerimizi sürdürüyoruz.”
Tutdere, gözaltılarla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da "Tütündeki yasağı kaldıracağına, diyalog ile tütüncünün sorununa çare bulacağına, emeğe saygı göstereceğine her zamanki gibi AKP hükümeti baskıya, zorbalığa başvurdu. Adıyamanlı tütüncüye yönelik operasyonu derhal durdurun ve gözaltındaki tütüncüleri serbest bırakın" çağrısında bulundu.
Video Haberler
- New York'u sel vurdu, metro istasyonları su altında kald
- Hatalı sollama anları kamerada! Ceza yağdı
- Isparta’da eve giren yarasayı itfaiye çıkardı
- Spikerin canlı yayında zor anları
- Otobüs şoförü tartıştığı yolcuyu dövdü
- Ehliyetsiz sürücü ortalığı böyle savaş alanına çevirdi
- 5 boynuzlu kurbanlık koç alıcısını bekliyor
- Kadıköy'de suçüstü! 'Müşteri geldi' zannedince...
- Balçığa saplanan ineğin yardımına itfaiye koştu
- Teknede mahsur kalan 5 kişiyi deniz polisi kurtardı
En Çok Okunan Haberler
- İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları
- Demirtaş, Bitcoin'in düşüş sebebini açıkladı
- Sedat Peker'den 15 Temmuz iddiası
- Mafya dizisinin oyuncusuna gözaltı
- Peker'in paylaşımında adı geçen Onay'dan açıklama
- Çok konuşulacak '50 milletvekili' iddiası
- Bilim Kurulu Üyesi'nden delta varyantı açıklaması
- Dolar/TL'de endişelendiren tahmin
- 'Uzaylılar bizimle iletişim kuracak'
- Avukatı, sıradaki hamlesini açıkladı