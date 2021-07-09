Adıyaman'da tütün üreticileri evleri basılarak gözaltına alındı

09 Temmuz 2021 Cuma, 14:00

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "yetki belgesi" almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapmayı yasaklanmasına karşı Adıyaman ve ilçelerinde düzenlenen protesto eylemlerine katılan çok sayıda tütün üreticisi gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde jandarma ve polisler ekiplerinin kent merkezi ve ilçelerde düzenlenen ev baskınlarında en az 20 tütün üreticisinin gözaltına alındığı belirtildi.

SABAH 5'TE BASKIN

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere operasyonla ilgili Tele 1'e yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi: “Adıyaman Merkez ve Çelikhan ilçesinden gözaltına alınanlar var. Sabah saat 5’te tütün eylemine katılanların evlerine baskın yapıldı, kaç kişi olduklarını bilmiyorum ama 20’den fazla gözaltı olduğunu söyleyebilirim. Şu anki son durum gözaltı işlemleri sürüyor. Bizler bu uygulamanın sona ermesi ve tütüncülerine serbest bırakılması için girişimlerimizi sürdürüyoruz.”

Tutdere, gözaltılarla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da "Tütündeki yasağı kaldıracağına, diyalog ile tütüncünün sorununa çare bulacağına, emeğe saygı göstereceğine her zamanki gibi AKP hükümeti baskıya, zorbalığa başvurdu. Adıyamanlı tütüncüye yönelik operasyonu derhal durdurun ve gözaltındaki tütüncüleri serbest bırakın" çağrısında bulundu.







