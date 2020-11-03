AFAD: Depremde 95 kişi hayatını kaybetti, 994 kişi yaralandı
AFAD, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremde can kaybının 95'e yükseldiğini bildirdi.
Yapılan son açıklamada, deprem sonrasında büyüklüğü 4’ün üzerinde 44 artçı olmak üzere, toplam 1385 artçı yaşandığı belirtilerek, "SAKOM'dan alınan bilgilere göre 95 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 994 vatandaşımızdan 847'si taburcu edilmiş olup 147 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir'de arama ve kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 12'sinde çalışmalar tamamlanmış olup 5 binada çalışmalara devam edilmektedir" denildi.
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