AFAD uyardı: Bu akşama dikkat!
Son dakika gelişmesi... Batı Karadeniz, sel felaketini yaşarken AFAD bu akşam için yeni bir uyarıda bulundu.
AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) Rize, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin çevrelerinde şiddetli yağış beklendiği, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği duyuruldu.
AFAD'ın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre; bu akşam saatlerinden itibaren Rize, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" denildi.
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