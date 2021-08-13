Afganistan Büyükelçisi Amir Muhammed Ramin: Türkiye’nin Kâbil’de askeri misyonu olmayacak

13 Ağustos 2021 Cuma, 04:00

Afganistan’ın Ankara Büyükelçisi Amir Muhammed Ramin, müzakereleri devam eden Türkiye’nin Kâbil Havaalanı’nın güvenliğini ve işletmesini sağlama teklifiyle ilgili “Türkiye’nin üstleneceği misyon, askeri bir misyon olmayacak. Havaalanının dış güvenliği Afgan güvenlik güçleri tarafından sağlanacak. Türk kuvvetleri, havaalanının iç bölümünde olacak” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Taliban liderini kabul edebileceği açıklamasını da diyalog süreci açısından olumlu bulduklarını söyleyen Ramin, Türkiye’de yaşanan göçmen tartışmasıyla ilgili “Çekinceleri anlıyoruz. Suça karışanların yakalanıp sınırdışı edilmesi bizim de talebimiz. Son dönemde yoğun olarak gelen genç erkekler, Taliban’ın zorla savaştırmak istediği kişiler” dedi.

‘ABD İLE BİZ İSTEDİK’

Ramin, Diplomasi Muhabirleri Derneği üyeleriyle yaptığı toplantıda güncel gelişmelere ilişkin soruları yanıtladı. ABD’nin ağustos sonu itibarıyla ülkedeki güçlerini çekmesinden sonra Türkiye’nin Kâbil Hamid Karzai Havaalanı’nın güvenliğini ve işletmesini üstlenme teklifiyle ilgili konuşan Ramin, “ABD’yle birlikte biz, Türkiye’nin Kâbil Havaalanı’nın güvenliğini sağlamaya devam etmesini istedik. Bu, halihazırda Türkiye’nin NATO misyonu çerçevesinde 6 yıldır sürdürdüğü misyonun devamı olacaktır. Afganistan’da istikrar ve barışın sürdürülmesiyle yakından bağlantılıdır” diye konuştu.

‘200 BİN AFGAN VAR’

Türkiye’ye resmi yollardan gelen çok sayıda Afgan göçmenin de bulunduğunu, Türkiye’de en fazla gayrimenkul edinen yabancılar arasında Afganların 8. sırada olduğunu belirten Ramin, “2020 yılı sonu itibarıyla çoğunluğu yasal yollarla bulunanlar olmak üzere Türkiye’de 200 bin Afgan bulunuyor. Son yaşanan gelişmelerden sonra bir artış olsa da Türkiye’nin kendi sınırında aldığı önlemler nedeniyle yoğun bir akış olduğunu gözlemlemiyoruz” değerlendirmesi yaptı.