Afganistan'da Taliban ile hükümet arasında ateşkes ilan edildi
Taliban ile Afganistan hükümeti arasında Ramazan Bayramı nedeniyle karşılıklı ateşkes ilan edildi.
Taliban'dan yapılan açıklamada, vatandaşın rahatça bayramı geçirmesi için bayram süresince ateşkes yaptıkları bildirildi.
Ülke genelindeki militanların bu 3 gün içerisinde asla saldırı düzenlemeyeceği vurgulanan açıklamada, karşı taraftan saldırı gerçekleştiği takdirde ise gerekli karşılığın verileceği kaydedildi.
Açıklamada, militanların ayrıca ateşkes süresince kontrollerinde bulundurduğu bölgelerin dışına çıkmayacağı belirtildi.
AFGAN HÜKÜMETİNDEN AÇIKLAMA
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani de Taliban'ın ateşkes kararını olumlu karşıladıklarını ve kendilerinin de bayram günlerinde ateşkes kararı aldıklarını bildirdi.
Gani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin de aynı şekilde bayram günlerinde Taliban'a karşı hiçbir operasyon düzenlemeyeceğini aktardı.
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