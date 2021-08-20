Taliban’ın Sözcüsü Suheyl Şahin’den Türkiye açıklaması: “Yakın ilişkiler içerisinde olduk, bizim için önemli aktör”

20 Ağustos 2021 Cuma, 13:17

Cihatçı örgüt Taliban, Afganistan’da yönetimi ele geçirmesinin ardından geçtiğimiz gün BM Güvenlik Konseyi'ne meydan okuyarak, "Afganistan İslam Emirliği'nin" kurulduğunu ilan etti. Afganistan'ı ele geçirmesinden dört gün sonra gelen ilanın ardından terör örgütü Taliban’ın Sözcüsü Suheyl Şahin, Türkiye’yle ilgili de açıklamalarda bulundu.

Türkiye Gazetesi’ne konuşan Taliban Sözcüsü, özellikle küresel medya ağının, “Taliban'a duyulan taban desteğini perdelediğini, burka ve benzeri imgeler üzerinden bir karalama kampanyası yürütüldüğünü” öne sürdü.

“Önce Ruslar sonra da ABD, Afganistan'da çok kan döktüğünü” savunan Şahin, “Afgan halkının iradesi önce dünyanın iki süper gücü olan Rusları sonra da ABD'yi mağlup etti. Taliban'ın elde ettiği başarı da Amerikalıların yol açtığı fesat ve atadıkları kukla yönetimlerin zaafları da önemli etkenler oldu. Yolsuzluk, rüşvet, liyakatsiz ve inançsız kadroların yönetimi aynı zamanda işgalcilerin ve iş birlikçilerin sonu oldu” ifadelerini kullandı.

‘TÜM ÜLKELERİN YARARINA...’

Afganistan halkının savaşlarla gelen yoksulluktan usandığını belirten Şahin, şu ifadeleri kullandı:

“Şimdi bizi dağlarda, ovalarda verdiğimiz savaştan çok daha zorlu bir süreç bekliyor. Yepyeni bir Afganistan inşa edeceğiz. Dürüst ve ehil insanlarla vatanımızı, insanımızı hak ettiği düzeye çıkarmayı borç olarak görüyoruz. Afgan halkı da bizden bunu bekliyor. Şu an genel olarak asayiş sorununu hallettik. Sırada siyasi kadroların açıklanması ve hükûmet programının okunması var. Taliban olarak içeride halkın can, mal, akıl, nesil ve inanç özgürlüğünü garanti altına alacağız. Dışarıda ise tüm ülkelerle karşılıklı iş birliği yapmaya hazırız. Tüm dünya şunu bilsin ki tüm yabancı misyonlar, yatırımlar güvendedir. Afganistan'da savaş, çatışma dönemi sona erdi. Bu durumu kabullenmek tüm ülkelerin yararına olacak.”

"MUHALİFLERİ EZME HEDEFİMİZ YOK” İDDİASI

Kendilerine karşı savaşan askerler, kamu görevlileri dâhil her kesim için ‘genel af ilan ettiklerini’ söyleyen Taliban Sözcüsü Şahin, “Buna rağmen Kâbil Havalimanında verilen görüntülere ülkemiz, milletimiz adına üzüldük. İntikam ya da rövanş alma, muhalifleri ezme gibi hedeflerimiz yok ve bunu açıkça ilan etmemize rağmen bu kaçış ısrarını anlamakta zorluk çekiyoruz. Afganistan genelinde tüm kan davalarını sonlandırdık. Büyücülük, uyuşturucu üretimi, falcılık yasaklandı ve bu suçları işleyenlere karşı ağır müeyyideler getirildi. Diğer yandan Afgan halkının ağır bedeller ödediği ve altında ezildiği faizin her türlüsünü yasakladık. Toplumu her açıdan ifsad eden bu kötülükleri hem halkımızın huzuru adına hem de İslam'ın emir ve nehiyleri olduğu için yasakladık” dedi.

“TÜRKİYE İLE YAKIN İLİŞKİLER İÇERİSİNDE OLDUK”

Suheyl Şahin “Taliban olarak, Rusya, İran, Çin gibi birçok ülkeye gittiniz, görüşmeler yürüttünüz. Ancak Türkiye ile daha mesafeli bir görüntü çizdiniz. Bu durumun arka planında hangi gerekçe ya da strateji var?” sorusuna şu cevabı verdi:

"Taliban olarak bilinenin zıddına Türkiye ile yakın ilişkiler içerisinde olduk. Türkiye bizim için çok önemli bir aktör ve hem dünyanın saygın ve güçlü bir ülkesi hem de İslam ümmeti için çok özel yeri olan bir millet ve devlet. Diğer yandan Türkiye'nin Afganistan ile olan bağı hiçbir ülke ile kıyaslanamaz. Ben açıkça ilan ediyorum Afganistan İslam Emîrliği olarak tüm ülkelerden daha çok Türkiye'nin dostluğuna, desteğine ve iş birliğine ihtiyacımız var. Afganistan'ın zengin yer altı zenginlikleri var. Ancak bunları işleyecek gücümüz yok. İşgal ve yağmacı yöneticiler yüzünden tüm altyapımız çöktü. Sağlık, eğitim, ekonomi, inşaat ve enerji alanında ve bakir yer altı zenginliklerinin işlenmesi konusunda Türkiye ile iş birliği yapmak istiyoruz. İç dengelerin tam olarak şekillenmesinin hemen ardından bu konularda Türk kardeşlerimizin etkin rol oynaması en büyük beklentimiz.”

TÜM DÜNYAYA ÖRNEK OLACAKLARINI ÖNE SÜRDÜ

‘Tüm dünyada örnek olacak bir yönetim modeli ortaya koyacaklarını’ ileri süren Şahin, ‘bazı ülkelerin iç dinamikleri zorlayarak yeni süreci sabote girişimlerinde bulunacağını’ söyledi.

Bu ülkelerin isimlerini vermek istemediğini belirten Suheyl Şahin, Taliban'ın kontrolü dışında kalan Ahmed Şah Mesud'un oğlu Ahmed Mesud önderliğinde yeni bir muhalefet merkezine dönüşen Pençşir'e dönük operasyon planlarının hazır olduğunu ifade etti.

Şahin "Oraya girme gücümüz var. Ancak kan dökmek istemiyoruz. Müzakere ve barışçıl yolları tüketmeden silah kullanmayacağız” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi