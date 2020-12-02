Stoltenberg: Afganistan'da kalırsak savaşmaya devam etme riskini alırız

02 Aralık 2020 Çarşamba, 14:04

Toplantıya ilişkin değerlendirmede bulunan Stoltenberg, Afganistan'daki NATO varlığı ve Rusya ile ilişkilere dair aktarımda bulundu. "NATO, Afgan barış sürecini destekliyor. Ve bunun bir parçası olarak oradaki varlığımızı sürdürüyoruz" diyen Stoltenberg ifadelerini şu şekilde sürdürdü:

“Önümüzdeki yılın başlarında bir dönüm noktasıyla karşı karşıya kalacağımız açık. Kalırsak, savaşmaya devam etme riskini alırız. Ayrılırsak, Afganistan'ın bir kez daha uluslararası teröristler için güvenli bir liman haline gelme riski var ve böyle bir fedakârlık elde edilen kazançların kaybı olur.”

“KALIRSAK, SAVAŞMAYA DEVAM ETME RİSKİNİ ALIRIZ”

“Amerika Birleşik Devletleri asker sayısını 2 bin 500'e düşürmeye karar verirken, NATO'nun eğitim misyonu devam ediyor. Bakanlar, terörle mücadelede Afgan güvenlik güçlerini desteklemek için tüm Müttefiklerin misyona bağlı kaldıklarını açıkça ifade ettiler” ifadelerini kullandı.

"UZUN SÜRE KALMANIN BİR BEDELİ VAR"

NATO Genel Sekreteri uzun süre kalmanın bir bedeli olacağını belirterek, “Çok erken ayrılmanın da bir bedeli var. NATO Savunma Bakanları önümüzdeki şubat ayında bir araya geldiğinde bazı sert kararlar almamız gerekecek. Ama ne karar verirsek verelim, bunu koordineli ve düzenli bir şekilde yapmalıyız” dedi.

'RUSYA ANLAŞMALARI İHLAL ETTİ'

Toplantılarda Rusya ile ilişkilerin de ele alındığını belirten NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, “Rusya'nın anlaşmaları ihlal ettiğini ve baltaladığını görüyoruz. Ayrıca yeni silahlar yerleştiriyor. Bakanlar, daha kapsamlı bir silah kontrol rejimi geliştirmek için nükleer silah sınırlamalarının korunması yönünde desteklerini ifade ettiler” dedi.

Stoltenberg ayrıca, ABD ve Rusya arasında diyaloğu desteklediklerini de belirtti.