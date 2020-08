Afganistan'ın ilk kadın yönetmeni Saba Sahar, Kabil'de silahlı saldırıda vuruldu

Afganistan'ın en tanınmış aktrislerinden, yapımcı ve ilk kadın yönetmen Saba Sahar başkent Kabil'de vuruldu.

BBC muhabiri Yalda Hakim, Twitter'da yaptığı paylaşımda, işe giderken saldırıya uğrayan Sahar'ın hastanede tedavi altında olduğunu söyledi.

1/2 Officials in Afghanistan say one of the country's best known actresses and its first female film director, Saba Sahar, has been shot in the capital, Kabul. She was travelling to work when gunmen opened fire. She's being treated in hospital.