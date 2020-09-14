Afrin'deki patlamada yaşamını yitirenlerin sayısı 9'a, yaralıların sayısı ise 43'e yükseldi

14 Eylül 2020 Pazartesi, 18:38

Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde, çarşı girişindeki Kawa Kavşağı’nın yakınlarında bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi.

Sivil savunma ekipleri tarafından yapılan açıklamada, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 3, yaralıların sayısının ise 14 olduğu aktarılmıştı. Yetkililer, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 9’a, yaralıların sayısının ise 43’e yükseldiğini açıkladı.



HATAY VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Hatay Valiliği'nden Afrin'de , "9 sivilin hayatını kaybettiği, 43 sivilin ise çeşitli yerlerinden yaralandığı patlamayla ilgili araştırma ve kimlik tespitine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir" açıklaması yapıldı.

Valiliğin internet sitesinde yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün saat 18.00 sıralarında Afrin Merkez Zeytindalı kavşağı (kavva kavşağı) üzerinde patlama meydana gelen ve ilk belirlemeye göre bombalı araç olduğu değerlendirilen patlama neticesinde 9 sivilin hayatını kaybettiği, 43 sivilin ise çeşitli yerlerinden yaralandığı olayla ilgili araştırma ve kimlik tespitine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir."



