Afyonkarahisar'ın Güney beldesinde belediye başkanlığı seçiminde kavga çıktı
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde yapılan belediye başkanlığı seçiminde çıkan kavgaya jandarma ekipleri müdahale etti.
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde yurttaşlar sabah saatlerinden itibaren belediye başkanı ve meclis üyeleri seçimi için sandık başına gitti.
Güney İlkokulunda bazı müşahitler arasında çıkan tartışma okulun bahçesinde kavgaya dönüştü. Kavgaya biber gazıyla da müdahale eden jandarma ekipleri, tüm belediye başkan adaylarının taraftarlarını okul bahçesinden çıkardı.
Jandarma ekipleri, oy kullanacak vatandaşları 10'ar kişilik gruplar halinde içeri almaya başladı.
Beldede jandarmanın güvenlik önlemleri sürüyor.
Nüfusu 2 binin altında kaldığı için statüsü 5 yıl önce köye dönüşen Güney, nüfusun 2 bin 304'e yükselmesinin ardından yapılan başvurular sonucu belde statüsünü tekrar kazanmıştı. Yüksek Seçim Kurulu, belediye tüzel kişiliği kazanan beldede 6 Haziran 2021'de seçim yapılacağını ilan etmişti.
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