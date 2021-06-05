Olayın adresi İzmir! Ağabeyini döven kişiyi öldüren bekçi, tutuklandı
İzmir'in Buca ilçesinde, Şehmus Devrin'i (30) isimli şahsı, tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan bekçi A.Y. (27) ve ağabeyi Y.Y. tutuklandı.
Olay, perşembe günü saat 19.30 sıralarında, Mustafa Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Şehmus Devrin, 45 DV 709 plakalı otomobille sokaktan geçen husumetli olduğu Y.Y.'yi durdurup, darbetti.
ARACI DURDURUP ATEŞ ETTİ
Daha sonra durumu yakınlarına haber veren Y.Y., Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde bekçi olan kardeşi A.Y. ve akrabalarıyla beraber olayın yaşandığı noktaya geldi. Şehmus Devrin’in bir otomobille sokaktan geçtiğini gören Y.Y. ve arkadaşları, aracı durdurdu. Tekrar kavga çıkınca, A.Y. belinden çıkardığı tabancayla otomobildeki Şehmus Devrin'e art arda ateş açtı. Devrin, boynuna ve bacağına isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde kaldı.
AĞIR YARALANDI, HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan Devrin'i ambulansla yakındaki Buca Kadın Doğum ve Kadın Hastalıkları Hastanesi'nin acil servisine kaldırdı. Şehmus Devrin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Devrin'in cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
"BİR ANLIK ÖFKEYE KAPILIP KENDİMİ KAYBETTİM" SAVUNMASI
Olayın ardından otomobille kaçmaya çalışan A.Y. ve ağabeyi Y.Y., yaklaşık 500 metre uzaklıkta yakalandı. Polis, A.Y.'nin akrabası olan İ.Y. ve E.Y.’yi de gözaltına aldı. A.Y.'nin polisteki ilk ifadesinde, "Bir anlık öfkeye kapılıp kendimi kaybettim, çok pişmanım" dediği belirtildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan A.Y. ve Y.Y. kardeşler tutuklanırken, İ.Y. ve E.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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