Ağbal'ın açıklaması sonrası düşen Dolar/TL artan tahvil faiziyle yükseldi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın blog sayfasında yaptığı açıklama sonrasında dolar/TL 7,50'nin altına geriledikten sonra artan ABD Hazine tahvili faiziyle yeniden yükseldi.
Dolar/TL Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın bog sayfasında yaptığı açıklama sonrasında yüzde 0,35 düşüşle 7,50'nin altına gerilemişti fakat sonrasında 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizinin yüzde 1,6'yı geçmesiyle birlikte yeniden 7,55 seviyesinin üstünü gördü.
10 yıllık ABD Hazine tahvili faizi perşembe günü sabahtan bu yana 15 baz puan civarında yükselerek cuma günü TSİ 16:39'da yüzde 1,61 seviyesinde bulunuyor.
Ağbal açıklamada, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak bizim en önemli önceliğimiz, temel görevimiz olan fiyat istikrarını sağlamak ve bunu kalıcı hale getirmek." derken, fiyat istikrarı odaklı bir para politikasının refahın anahtarlarından biri olduğunu belirtti.
Dolar/TL, Perşembe akşamı 7,58 ile Aralık ayından bu yana en yüksek seviyeyi görürken, Cuma günü ilk işlemlerde de yukarı yönlü bir hareket izlenmiş, Bloomberg dolar endeksi yatay bir görünüm sergilerken dolar/TL kurunda 7,55 seviyesinin üzeri test edilmişti.
Türkiye'nin risk primi 323 baz puan seviyesinden işlem görürken gösterge tahvil faizi ise yüzde 15,53 seviyesinde.
FED BAŞKANI PİYASALARI GERDİ
Fed Başkanı Jerome Powell tahvil piyasasında getirilerin sıçramasını takip ettiğini belirtirken bu piyasaya müdahale sinyali vermedi. Wall Street Journal webinarında konuşan Powell tahvil getirilerindeki son yükseliş için “Dikkatimi çeken, not almaya değer bir hareket” yorumunu yaptı. Powell “Hedeflerimize ulaşmamızı tehdit edecek düzeyde finansal koşullarda sürekli sıkılaşmaya yol açabilecek piyasa hareketlerinden endişelenirim” diye konuştu. Powell, konuşmasında kırılgan piyasaları, Fed’in desteğini çekmek için çok uzakta olduğun belirterek defalarca rahatlatmaya çalıştı. Sabırlı olacaklarını dile getiren Powell “Hedeflerimizden çok uzaktayız” değerlendirmesini yaptı.
Kaynak: Bloomberght
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