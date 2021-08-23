Ahmed Mesud, Şarku’l Awsat’a konuştu: “Barış için affetmeye hazırım”

23 Ağustos 2021 Pazartesi, 04:00

Mesud, Şarku’l Avsat’a verdiği röportajda, “Silahsız ve barış içinde Penşir’e gelebilirler. Ama silahla girmek isterlerse son adama kadar savunmaya hazırız” diye konuştu.

Mesud, şu ifadeleri kullandı: “Eşref Gani, Afganistan’da açtığı çukurun ne kadar derin olduğunu anlayamadı. Tüm dünyanın Kâbil’i yılda milyarlarca dolar finanse ettiği sırada onun elinde altın bir fırsat vardı. Ancak Afgan halkının çoğunluğu hâlâ yoksulluk sınırının altında yaşarken birkaç siyasi seçkin milyonlarca dolar kazanıp bunu yurtdışındaki hesaplarına transfer ettiler. Bunun yanı sıra Gani, Peştun kartını Tacikler, Özbekler ve Hazaralara karşı kullanarak Afganlar arasında daha fazla etnik bölünmeye yol açtı.”

TALİBAN’DAN RUSYA ARACILIĞIYLA MESAJ

Rusya’nın Kâbil Büyükelçisi Dmitriy Jirnov, Taliban temsilcisinin büyükelçiliği ziyaret ederek kendilerinden Penşir Vadisi’ndeki direnişçilere “barışçıl çözüm” mesajını iletmelerini istediğini söyledi. Jirnov, Taliban’ın siyasi ofisinden bir temsilcinin cumartesi günü büyükelçiliği ziyaret ettiğini ve kendilerinden Penşir’deki direnişçilere siyasi bir mesaj iletmelerini istediğini söyledi.

Ayrıca Taliban komutanlarının ülkedeki 20’den fazla ilin vali ve üst düzey yetkilileriyle görüşmeye karar verdiği bildirildi.

KARDEŞ GANİ ‘TALİBAN’ DEDİ

Afganistan’ın eski Devlet Başkanı Eşref Gani’nin kardeşi Haşmet Gani, Taliban’ın ülkenin kontrolünü ele geçirdiğini kabul ederek, herkesi kapsayan bir hükümet kurulmasını istedi. Taliban liderleriyle temasta olan kardeş Gani, El Cezire’ye yaptığı açıklamada, Afgan halkının da Taliban iktidarını kabul etmesi gerektiğini savundu.