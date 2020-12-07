Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı
Ahmet Hakan, CHP’nin CNN Türk’e uyguladığı boykotu sonlandırması için Kemal Kılıçdaroğlu’na çağrıda bulundu. Hakan, "Bizim CHP'ye karşı bir ön yargımız yok, bir tutumumuz yok. Şu anlamsız yasağı lütfen sonlandırın Sayın Genel Başkan'' ifadelerini kullandı.
CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge'de Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunan Ahmet Hakan, "Bizim CHP'ye karşı bir ön yargımız yok, bir tutumumuz yok. Şu anlamsız yasağı lütfen sonlandırın Sayın Genel Başkan. Sizin de temsilcileriniz, partilileriniz gelsin kendini ifade etsin. Sizinle başı hiç hoş olmayan gazetecileri bile zor günlerinde arıyorsunuz. O yaptığınızla bu hiç örtüşmüyor. Hilal Kaplan rahatsız olduğunda aramışsınız, şahane bir şey. Ahmet Kekeç'in vefatında aramışsınız, bunlar sizi en ağır şekilde eleştiren gazetelerdi. Hem bunu yapıp hem bir televizyon kanalının tartışma programına temsilci göndermeyi yasaklamak hiç örtüşmüyor. Bir tezat var, bundan bir an önce sıyrılın diyorum" dedi.
İşte Ahmet Hakan'ın o sözleri:
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