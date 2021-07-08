Akşener'in Bahçeli'ye "üç kuruşluk tazminat" talebiyle açtığı dava reddedildi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye açtığı "üç kuruşluk" manevi tazminat davası reddedildi.
Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında, Bahçeli'nin
avukatı Nizameddin Kocabey ile Akşener'in avukatı Eyüp Çakır hazır bulundu.
Akşener'in avukatı, davanın kabulüne karar verilmesini talep etti.
"SERT ELEŞTİRİLERE GÖĞÜS GERMELERİ GEREKİR"
Devlet Bahçeli'nin avukatı Nizameddin Kocabey ise "Davacı, grup toplantısında müvekkilimizi, söylemediği sözleri söylemiş gibi ağır bir şekilde eleştirmiştir. Müvekkilimizin davacıya karşı iddia edilen söylemleri söz konusu değildir. Taraflar siyasi kişiliklerdir. Sert eleştirilere göğüs germeleri gerekir." şeklinde savunma yaparak davanın reddini istedi.
3 KURUŞLUK
Mahkeme, Akşener'in üç kuruşluk tazminat talebiyle açtığı davayı reddetti.
Akşener, sosyal medyada "Fosforlu Meral" etiketiyle yürütülen kampanyanın MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin bilgisi dahilinde başlatıldığını ileri sürerek "üç kuruşluk" tazminat davası açmıştı.
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