AİHM, 2014'te görevden alınan yargı mensupları için Türkiye'nin Mayıs’a kadar açıklama yapmasını istedi
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 2014'te süreleri dolmadan görevlerinden alındığını iddia ettiği 49 Hakim ve Savcılar Kurulu üyesi ve 120 Yüksek İdari Mahkemeler ile Yargıtay üyesi iki grubun davaları için Türkiye’ye "hukuki gerekçe sunması" için 17 Mayıs’a kadar süre verdi.
AİHM, süreleri dolmadan görevlerinden alınan ve başka yerlere yerleştirilen yargı mensuplarına ilişkin bugün verdiği mütalaada Türkiye'ye, "durumun izah edilmesi ve hukuki gerekçelerin ortaya konması" için 17 Mayıs tarihine kadar süre verdi. AİHM, ihlal edildiği ileri sürülen temel haklar arasında 6.madde çerçevesinde olan 'Adil yargılanma hakkı' ve 'mahkemeye erişim hakkı' bulunduğunu, davaya ilişkin Türkiye'ye gerekli uyarı mektubunun 25 Ocak tarihinde gönderildiğini bildirdi.
HSK TASARISI KABUL EDİLMİŞTİ
14 Şubat 2014'te Meclis, dönemin HSYK yapısında değişiklikler öngören yasa tasarını kabul etmiş ve Adalet Bakanı'nın kuruldaki yetkileri arttırılmıştı. Bu yasaya ilişkin çıkan sert tartışmalar kavgaya dönüşmüş ve iki milletvekili hastaneye kaldırılmıştı. Dönemin HSYK Başkan Vekili Ahmet Hamsici, bu düzenlemelerin anayasaya ve Avrupa Konseyi kriterlerine aykırı olduğunu savunmuş, bağımsızlığın ortadan kalkacağını söylemişti. Hamsici, daha sonra Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından tutuklanmış, itirafçı olması üzerine tahliye edilmiş ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
26 Şubat'ta dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yasayı onaylamış, daha sonra görevden alınmalar olmuştu. Topluca görevden alınanların yerine yeni atamalar ise eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından 15 gün sonra yapılmıştı.
En Çok Okunan Haberler
- ''130 milyar dolarlık rezervi kimlere kıyak çekti?''
- Gökçek'ten Nevşin Mengü'ye tehdit
- İddialar bir adım öteye taşındı
- 4 genç otomobilde ölü bulundu
- Manisa'da 4 gencin öldürülmesiyle ilgili yeni ayrıntılar
- Boğaziçiliyi tutuklamak için suç vasfını değiştirdiler
- 'Hatalı park' soruşturmasında yeni gelişme
- Doğal gaza zam!
- Kilidi bağımsız seçmen açacak
- İzmir'de 5.2 büyüklüğünde yeni bir deprem daha
Video Haberler
- AKP'li yurttaştan CHP itirafı
- Yerin 40 metre altından canlı yayın yaptı
- Meclis'te AKP'lileri kızdıran konuşma
- İtalyan iş insanı kendisine saldıran gaspçıyı pişman ett
- Korku dolu anlar! Öyle bir patladı ki...
- Yaşlı adama tuzak! 50 koyunu 2 bin liraya aldılar
- Antalya’da skandal görüntüler! O anlar kamerada
- Halk otobüsüne binemedi, çılgına döndü! O anlar kamerada
- Samsun'da yürekleri ağza getiren görüntü
- -54 derecede buz tutan köpek böyle kurtarıldı
En Çok Okunan Haberler
- ''130 milyar dolarlık rezervi kimlere kıyak çekti?''
- Gökçek'ten Nevşin Mengü'ye tehdit
- İddialar bir adım öteye taşındı
- 4 genç otomobilde ölü bulundu
- Manisa'da 4 gencin öldürülmesiyle ilgili yeni ayrıntılar
- Boğaziçiliyi tutuklamak için suç vasfını değiştirdiler
- 'Hatalı park' soruşturmasında yeni gelişme
- Doğal gaza zam!
- Kilidi bağımsız seçmen açacak
- İzmir'de 5.2 büyüklüğünde yeni bir deprem daha