AİHM, 2014'te görevden alınan yargı mensupları için Türkiye'nin Mayıs’a kadar açıklama yapmasını istedi

01 Şubat 2021 Pazartesi, 17:02

AİHM, süreleri dolmadan görevlerinden alınan ve başka yerlere yerleştirilen yargı mensuplarına ilişkin bugün verdiği mütalaada Türkiye'ye, "durumun izah edilmesi ve hukuki gerekçelerin ortaya konması" için 17 Mayıs tarihine kadar süre verdi. AİHM, ihlal edildiği ileri sürülen temel haklar arasında 6.madde çerçevesinde olan 'Adil yargılanma hakkı' ve 'mahkemeye erişim hakkı' bulunduğunu, davaya ilişkin Türkiye'ye gerekli uyarı mektubunun 25 Ocak tarihinde gönderildiğini bildirdi.

HSK TASARISI KABUL EDİLMİŞTİ

14 Şubat 2014'te Meclis, dönemin HSYK yapısında değişiklikler öngören yasa tasarını kabul etmiş ve Adalet Bakanı'nın kuruldaki yetkileri arttırılmıştı. Bu yasaya ilişkin çıkan sert tartışmalar kavgaya dönüşmüş ve iki milletvekili hastaneye kaldırılmıştı. Dönemin HSYK Başkan Vekili Ahmet Hamsici, bu düzenlemelerin anayasaya ve Avrupa Konseyi kriterlerine aykırı olduğunu savunmuş, bağımsızlığın ortadan kalkacağını söylemişti. Hamsici, daha sonra Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından tutuklanmış, itirafçı olması üzerine tahliye edilmiş ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

26 Şubat'ta dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yasayı onaylamış, daha sonra görevden alınmalar olmuştu. Topluca görevden alınanların yerine yeni atamalar ise eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından 15 gün sonra yapılmıştı.