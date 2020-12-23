Demirtaş kararının ardından AİHM'e siber saldırı düzenlendi

23 Aralık 2020 Çarşamba, 14:16

Bilgisayar korsanları tarafından, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin sitesine geniş çaplı siber saldırı düzenlendi. Bloomberg tarafından aktarılan haberde, saldırının AİHM’in aldığı ‘Türkiye’yi eleştiren kararının’ ardından gelmesine dikkat çekildi. Haberde siber saldırının, “22 Aralık tarihinde, eski HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş’ın derhal serbest bırakılma kararını” açıklamasının ardından yapıldığı vurgulandı.

Siber saldırıyı Anka Neferler Timi’nin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla üstlendiği iddia edildi ancak Bloomberg, hesabın gerçeklik doğrulanmasının henüz gerçekleştirilemediğini aktardı. Haberde, grubun daha önce Yunanistan ve Türkiye arasında gerginliklerin arttığı bir dönemde, Yunan hükümetinin sayfasını da hedef aldığına dikkat çekildi.

AİHM ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Selahattin Demirtaş'ın ifade, özgürlük ve güvenlik, serbest seçim, hak kısıtlamasının kullanılmasında sınırlamalar haklarının ihlal edildiğine hükmetmiş ve derhal serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

DEMİRTAŞ'IN AVUKATINDAN TEPKİ

Selahattin Demirtaş’ın avukatlarından Benan Bolu ise Twitter üzerinden açıklama paylaşarak tepki gösterdi. Benan şu ifadeleri kullandı:

“Rezalet. Büyük Daire'nin Demirtaş kararından sonra İHAM'ın sitesine siber saldırı oldu, site hacklendi. Mahkeme, bu ağır saldırıyı kınadığını ve sitenin açılması için çalışma başlattıklarını duyurdu.”