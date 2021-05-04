AİHM'den dokunulmazlığı kaldırılan Kerestecioğlu için karar

04 Mayıs 2021 Salı, 13:46

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Ankara Filiz Kerestecioğlu’nun, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) yaptığı başvuru sonuçlandı.

Evrensel'in haberine göre; AİHM, 4 Mayıs 2021 tarihli Kerestecioğlu kararında milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin 20 Mayıs 2016 tarihli Anayasa değişikliğinin AİHS’in 10. Maddesini ihlal ettiğine karar verdi.

AİHM, Kerestecioğlu’nun, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. Maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti, 5 bin avro manevi tazminat ile 4 bin avro mahkeme masrafı ödenmesine karar verdi.

Kerestecioğlu kararla ilgili, “Bugün, dokunulmazlığımın kaldırılmasına ilişkin başvuruma AİHM 10. maddeden ihlal verdi. Sevgili avukatlarım Ayşe Akkaya, Gülşah Kaya ve uzaklardan bile yetişen Ayşe Bingöl’e çok teşekkürler. İyi ki kadın avukatlar var. İyi ki emeğimizi görünür kılan dayanışmamız var” açıklamasını yaptı.