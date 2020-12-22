Aile hekimi koronavirüse yenildi: Son mesajında "Sizi seviyoruz ama siz de bizi sevin" demişti

22 Aralık 2020 Salı, 10:54

Çivril’de aile hekimi olarak görev yapan Dr. Soner Oğuz, 13 Aralık Pazar günü hafif üşüme ve titreme belirtileri gösterdi. 3 gece boyunca ağrı çeken Oğuz’un 16 Aralık Çarşamba günü yaptırdığı test sonucu pozitif çıktı.

Çivril Devlet Hastanesi’nde yaklaşık 10 gün tedavi gören Oğuz tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

5 GÜN ÖNCE PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Dr. Soner Oğuz vefatından 5 gün önce yaptığı paylaşımda; "Pazar akşamı hafif üşüme titreme belirtileriyle başlayan hastalığım salı akşamı dayanılmaz hale geldi...3 gece sabahı sabah ettim..Çarşamba günü PCR yaptırdım akşamında COVİD (+) olduğu haberi geldi..Son nefes dedikleri olsa gerek neredeyse son nefesim kalmıştı..112 ile acile gittim..Soluk herhalde 30 dakika daha geciksem ben de sağlık şehidi mi olacaktım bilmiyorum... Halen yaşıyorum. Ama bu sene neredeyse sorduklarımın yarısından fazlası bu hastalığı geçiren sağlık çalışanları ne şartlar altında olursa olsun sağlığınız için çalışıyoruz herkes bilsin. Sizi seviyoruz ama siz de bizi sevin ve bize yardımcı olun lütfen...2-3 gün aranızda olamayacağım biraz dinlenmek istiyorum ama en kısa sürede aranıza katılacağım... Beni arayan mesaj çeken herkese teşekkür eder sevgi ve saygılarımı sunarım...Sağlık önce sağlık lütfen dikkat edin” ifadelerini kullanmıştı.

TTB'DEN MESAJ

Türk Tabipleri Birliği, Dr. Oğuz'un ölümünün ardından başsağlığı mesajı yayınlarken bir kez daha "Yönetemiyorsunuz" dedi ve Covid-19'un meslek hastalığı sayılması talebini yineledi.











