Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 18 yaşındaki genç, Galata Kulesi'nden atlayarak yaşamına son verdi

21 Haziran 2021 Pazartesi, 16:17

Olay, saat 15.00 sıralarında tarihi Galata Kulesi'nde yaşandı. Kule'nin seyir terasına çıkıp bir süre etrafı izleyen Osman Demir( 18) iddiaya göre bir anda kendini aşağı bıraktı.

Beton zemine düşen Demir'i görenler hemen yardıma koşup polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri, Demir'e uzun süre kalp masajı yaptı. Hayata döndürülemeyen Osman Demir daha sonra ambulansa alınarak hastane morguna kaldırıldı. Soruşturma başlatan polis, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Kule'den atlayıp hayatını kaybeden Osman Demir'in ailesinin bugün polise kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.



