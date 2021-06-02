AKP’li başkandan tepki çeken ‘intihar’ yorumu: Afrika’daki insanların her gün intihar etmesi lazım
AKP’li Belediye Başkanı Mustafa Gültak, altı çocuk babası inşaat işçisi Abdullah Ertem’nin ekonomik sıkıntılar nedeniyle intihar etmesini değerlendirirken “En fakir insan, en zavallı insan intihar eder mi ya! O zaman memleketin yarısının intihar etmesi gerek. Yani fakirlik, borçlu olmak intiharın sebebi midir? O zaman Afrika’daki insanların her gün intihar etmesi lazım” ifadelerini kullandı.
Son zamanlarda ekonomik zorluklar, işsizlik nedeniyle intihar vakaları kayıtlara geçiyor. Bu vakalardan biri de 4 gün önce Mersin’in Akdeniz ilçesine bağlı Güneş Mahallesi’nde yaşandı. 6 çocuk babası inşaat işçisi Abdullah Ertem, evinde yaşamına son verdi. Ailesi ve komşuları Ertem’in ekonomik sıkıntılar yaşadığını söyledi. Abdullah Ertem’in yoksulluk nedeniyle intihar etmesini Akdeniz Belediye Meclisi'nde gündeme getiren CHP ve HDP’li meclis üyeleri Ertem’in ailesine yardım yapılmasını önerdi.
'TÜRKİYE’DE İLK KEZ İNTİHAR OLMUYOR'
Bunun üzerine söz alan AKP’li Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ekonomik sıkıntı kaynaklı intiharlarla ilgili tepki çeken açıklamalar yaptı.
Gültak, “Türkiye’de ilk kez intihar olmuyor. İntihar dediğiniz şey sonuç itibariyle kesinlikle ekonomiyle ilgili intiharlar olmaz. En fakir insan, en zavallı insan intihar eder mi ya! O zaman memleketin yarısının intihar etmesi gerek. Dünyanın hepsinin intihar etmesi gerek. Yani fakirlik, borçlu olmak intiharın sebebi midir? Gidin psikiyatristlerle görüşün ya. Böyle bir sebep duymadım ben. Hindistan. Yüzde 80’i fakir, gülüyor. Pakistan, Afganistan. Afrika’ya gidin ya! Hepsi fakir. Bir tane zengin adam göremezsiniz ama intihar… Siz öyle bir şey yapıyorsunuz ki şimdi, intihar oldu, ekonomi kötü, Ak Parti kötü, o kötü, bu kötü. Ya buna da saygı duyuyorum bak. Sen öyle siyaset yapacaksın, ben ona cevap veririm. Yok ekonomi kötüye gitti, yok fakirlik nedeniyle intihar etti. O zaman Afrika’daki insanların her gün intihar etmesi lazım. İntiharın sebebi ekonomi değildir, para değildir. Kişinin psikolojik sorunlarıdır” dedi.
Video Haberler
- Trafikte yolcu otobüsü şoförüne paspaslı saldırı
- Sosyal medyada gündem oldu: Yangın var dediler geldik
- Sevgilisine mesaj atan kişiyi durakta vurdu
- Beyoğlu'nda can pazarı
- Muharrem İnce’den erken seçim tahmini
- Peş peşe ortaya çıktı! Cep telefonuna kaydettiler
- Eşiyle tartıştı, kayınbiraderinin aracına çarptı
- Cem Yılmaz nafakanın azaltılmasını istedi
- CHP'li Odabaşı'ndan Tevfik Göksu'ya 'Altıyol' yanıtı
- Trafikte skandal görüntüler! O anları kayda aldılar
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'dan 'parlamenter sistem' açıklaması
- Erdoğan'dan TRT yayınında gazeteciye tepki çeken soru!
- Türkiye'nin ünlü markası resmen iflas etti
- Erdoğan'ın programındaki saate dikkat
- Bir imam üzerinden...
- Kahvecilerden 'normalleşme' tepkisi
- 'Sedat Peker' operasyonu! Sabiha Gökçen'de yakalandı
- DSÖ'den Sinovac kararı
- Kütahyalı'dan, Alçı'ya ültimatom
- Atatürk'e lanet okuyan imamın AKP ve Peker ile ilişkisi