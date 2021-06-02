AKP’li başkandan tepki çeken ‘intihar’ yorumu: Afrika’daki insanların her gün intihar etmesi lazım

02 Haziran 2021 Çarşamba, 15:01

Son zamanlarda ekonomik zorluklar, işsizlik nedeniyle intihar vakaları kayıtlara geçiyor. Bu vakalardan biri de 4 gün önce Mersin’in Akdeniz ilçesine bağlı Güneş Mahallesi’nde yaşandı. 6 çocuk babası inşaat işçisi Abdullah Ertem, evinde yaşamına son verdi. Ailesi ve komşuları Ertem’in ekonomik sıkıntılar yaşadığını söyledi. Abdullah Ertem’in yoksulluk nedeniyle intihar etmesini Akdeniz Belediye Meclisi'nde gündeme getiren CHP ve HDP’li meclis üyeleri Ertem’in ailesine yardım yapılmasını önerdi.

'TÜRKİYE’DE İLK KEZ İNTİHAR OLMUYOR'

Bunun üzerine söz alan AKP’li Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ekonomik sıkıntı kaynaklı intiharlarla ilgili tepki çeken açıklamalar yaptı.

Gültak, “Türkiye’de ilk kez intihar olmuyor. İntihar dediğiniz şey sonuç itibariyle kesinlikle ekonomiyle ilgili intiharlar olmaz. En fakir insan, en zavallı insan intihar eder mi ya! O zaman memleketin yarısının intihar etmesi gerek. Dünyanın hepsinin intihar etmesi gerek. Yani fakirlik, borçlu olmak intiharın sebebi midir? Gidin psikiyatristlerle görüşün ya. Böyle bir sebep duymadım ben. Hindistan. Yüzde 80’i fakir, gülüyor. Pakistan, Afganistan. Afrika’ya gidin ya! Hepsi fakir. Bir tane zengin adam göremezsiniz ama intihar… Siz öyle bir şey yapıyorsunuz ki şimdi, intihar oldu, ekonomi kötü, Ak Parti kötü, o kötü, bu kötü. Ya buna da saygı duyuyorum bak. Sen öyle siyaset yapacaksın, ben ona cevap veririm. Yok ekonomi kötüye gitti, yok fakirlik nedeniyle intihar etti. O zaman Afrika’daki insanların her gün intihar etmesi lazım. İntiharın sebebi ekonomi değildir, para değildir. Kişinin psikolojik sorunlarıdır” dedi.