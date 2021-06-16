Airbnb, kiraladığı evde cinsel saldırıya uğrayan turiste 7 milyon dolar ödedi

16 Haziran 2021 Çarşamba, 17:15

Avustralyalı 29 yaşındaki kadın turist ve arkadaşları, Airbnb üzerinden kiraladığı evin anahtarını yakındaki bir dükkanın sahibinden aldı. Ancak Junior Lee adlı dükkan sahibi önceden anahtarın kopyasını yaptırıp eve girmiş ve banyoya saklanmıştı.

Diken'in haberine göre, Turist ve arkadaşları gece yarısından kısa bir süre sonra eve gitti. Lee, Avustralyalı kadına bıçak çekip cinsel saldırıda bulundu.

Şikayet üzerine Airbnb güvenlik ekibi yerel polis teşkilatıyla temas kurdu. Lee yakalandı. Turist bir otele yerleştirildi; Avustralya’daki annesi New York’a götürüldü. Psikolojik destek sağlandı.

Bloomberg, yaşananlardan iki yıl sonra Airbnb ve turistin 7 milyon dolarlık anlaşmaya vardığını, turiste ödeme yapıldığını ancak ev sahibi veya şirkete dava açmayacağına dair şart koşulduğunu yazdı.

Airbnb sözcüsü Ben Breit, “Bu tür durumlarda biz anlaşma sağladıktan sonra mağdurlar istediği gibi yaşadığını anlatabilir. Bu konuda bir baskı uygulamıyoruz. Ödemeyi yaparken şart koşmuyoruz” dedi.

Dava süreci devam eden ve müebbet hapis istenen Lee mahkemede suçlamaları reddetti. Şüpheli tutuklu yargılanıyor.