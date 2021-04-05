Akar'dan emekli Amirallere tepki
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 104 emekli Amiralin imzası bulunan Montrö bildirisine tepki gösterdi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 104 emekli Amiralin imzası bulunan Montrö bildirisine tepki gösterdi.
Bakan Akar, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılarını görmeyen, görmek istemeyen, hırs, ihtiras ve haset ile körleşenlerdir." ifadelerini kullandı. Akar devamında, "Bildirinin demokrasimize zarar vermekten, personelin moralini olumsuz etkilemekten, düşmanlarımızı sevindirmekten başka işe yaramadığı açıktır" dedi.
AYRINTILAR GELİYOR...
Video Haberler
- 'Paramı ver' diye bağırıp darbetti
- Yılın ilk yavru aslanlarına ilginç isim önerileri
- Kamu hastanelerinde bir ilk!
- Eğlence sahnesi çekeceğiz diyerek parti düzenlediler
- Sarıyer’de polis evinde korkutan yangın
- Tokat'taki feci kaza anları kameraya yansıdı
- Beykoz'da düğün konvoyunda rezaletin görüntüleri
- Yarım milyon dolarlık tabloyu 'yanlışlıkla' boyadılar
- Kılıçdaroğlu'dan Aslı Özkısırlar tepkisi: Çok öfkeliyim
- Avcılar'da skandal olayın görüntüleri!
En Çok Okunan Haberler
- Emekli Tuğamiral Ertürk'ten Soylu'ya çok sert tepki
- Erdoğan'dan ilk hamle
- Bu Telaş Neden?
- Hakan Bayrakçı canlı yayında çılgına döndü
- 'Zevzeklik' diyeceğine teşekkür etmeli
- Kılıçdaroğlu'ndan bildiri için ilk yorum
- Canlı yayında stüdyo karıştı!
- Sarıklı asker hangi cemaatten?
- Emekli amirallere gözaltı
- Eski milletvekillerinden ortak açıklama