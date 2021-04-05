Akar'dan emekli Amirallere tepki

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 104 emekli Amiralin imzası bulunan Montrö bildirisine tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
05 Nisan 2021 Pazartesi, 15:49
Akar'dan emekli Amirallere tepki
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 104 emekli Amiralin imzası bulunan Montrö bildirisine tepki gösterdi.

Bakan Akar, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılarını görmeyen, görmek istemeyen, hırs, ihtiras ve haset ile körleşenlerdir."  ifadelerini kullandı. Akar devamında, "Bildirinin demokrasimize zarar vermekten, personelin moralini olumsuz etkilemekten, düşmanlarımızı sevindirmekten başka işe yaramadığı açıktır" dedi.

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