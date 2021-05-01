Akaryakıtta pompanın başına kadınlar geçti

01 Mayıs 2021 Cumartesi, 16:00

Yazar olan da var, öğretmen olan da, kardeş de, engelli de, kaynana gelin olan da var... Edirne’den Urfa’ya kadınlar çalışma hayatında tabuları yıkıyor. Yakın geçmişe kadar hiç de alışık olmadığımız bir alanda akaryakıtta artık kadın pompacıların sözü geçiyor. Otomobilinden TIR’ına, kamyonuna kadar her aracın yakıtını kadınlar fulluyor.

Tam üç yıl önce Mayıs 2018’de başladı Opet’in “Kadın Gücü” projesi. Akaryakıt istasyonlarında kadınları görünür kılmak için yola çıkan projede her istasyonda bir akaryakıt satış ve bir de market satış yetkilisinin kadın olması hedeflendi. Arada geçen sürede 27 olan akaryakıt satış yetkilisi kadın sayısı 731’e, 576 olan market çalışanı sayısı ise 945’e yükseldi. Opet’in Kadın Gücü ile ilgili ‘Kalmayana Kadar’ adıyla bir manifesto da var. Manifesto, “Kadına ‘yapamazsın’ diyen, Kadını yok sayan, Kadınların çalışmasına şaşıran tek bir kişi kalmayana kadar da bu yoldayız. Söz veriyoruz.” diyor. Kadın Gücü projesini Opet Yönetim Kurulu Üyesi Filiz Öztürk ve akaryakıt satış yetkilisi kadınlarla konuştuk.

- Opet’in Kadın Gücü projesinde üç yılda nereden nereye geldiniz?

Bu projede yola çıkarken ‘işin cinsiyeti yoktur’u kanıtlamak istedik. Özellikte akaryakıt gibi tamamen erkek egemen bir sektörde kadınların da yapabileceğini göstermekti amacımız. 1500 olan kadın çalışan sayımız 3 bine çıktı.

SATIŞ ARTTI, ŞİKAYET AZALDI

- Akaryakıt pompasının başında kadınları görünce müşteriler nasıl tepki gösterdi?

Başta kadın bu işi yapar mı diyenler oldu? Bir gün gelip ikinci günü ailesi yok canım diyerek göndermeyenler oldu. Ama biz durmadık sürekli yeni kadınlara ulaştık. Bu işle başa çıkan kadınların sayısı ve görünürlüğü artırdıkça başka kadınlar da geldi.

İlk başta müşterilerimizden pompanın başında kadınları görünce çok şaşıranlar oluyordu.

Hatta önce abi fullesene diyordu, dönüp kadın çalışan olduğunu görünce birden şok geçiriyorlardı. Kadının girdiği ortam gerçekten renkleniyor. Kadınların iletişim becerileri daha sıcak. Kadınlar başladıktan sonra bayilerde akaryakıt satış oranlarında yüzde 4’lük artış oldu. Müşteri şikayetlerinde yüzde 96 azalma var. Hizmet kalitesi arttı. Müşterilerden sık sık teşekkür mesajları alıyoruz. Müşterilerimiz artık Kadın Gücü projesinden haberdar. İstasyonlar da erkek mekanı değil.

- Vardiya sistemi nasıl kadınlar gece de kalıyor mu?

Bir istasyonda en az 20 kişi çalışıyor. Üç vardiya var. Kişinin isteğine bırakıyoruz. Ama gece vardiyasında kadınları çalıştırmıyoruz.

73 İLDE KADINLAR VAR

- Her Opet istasyonda kadın var mı?

Bayi kilit nokta. Şu an 73 ilde kadın çalışanlarımız var, ya markette ya pompada. Biz yola çıkarken her istasyonda artı 2 kadın istihdamıydı. Daha gidecek çok yolumuz var. Bu hedefi tutturana kadar devam edeceğiz.

- Hangi illerde kadın çalışan yok?

Ağrı, Muş, Batman, Siirt, Hakkari, Bayburt, Yozgat, Iğdır.

- Bu projede nihayi hedef ne?

Akaryakıt işinin kadınlar için de çok normal bir iş olduğunu benimsetmek istiyoruz. Eğitim seviyesi yüksek olanların bir kariyer planlaması yapıp sadece pompada ya da markette çalışmaları değil vardiya amiri istasyon müdürü olmalarını da sağlamak istiyoruz. Kadın çalışanlarımızın eğitim ortalaması daha yüksek. Yüzde 61’i lise ve üstü mezunlardan oluşuyor. Yüksek lisans yapanlar var aralarında. Yetkinlikleri ve yeteneklerine uygun kariyer planı yapmaları için onlara destek vereceğiz.

ERKEKLERİ SOLLADILAR

* Yasemin Önder - Balıkesir As-Prestij Akaryakıt:

Çevremden klasikleşmiş tepkiler aldım başta… Erkek işi, çalışamazsın, engelli kadrosundasın çabuk yorulursun dediler. Ama ben kendime ve Kadın Gücü’ne güvendim ve işimi sahiplendim. Bütün kadınlar bu işi yapabilir. Kadınlar endişe etmeden istedikleri gibi burada çalışabilirler. Gerçekten farklı bir pencereden bakmak gerekir hayata. Burada ben kendi vardiyamda üç erkek arkadaşımla çalışıyorum. Çalışma günümüzün sonunda raporlarımıza bakıyoruz. Ve onlardan daha çok arabaya baktığımı gördüğümde eşitliği fark ediyorum.

* Ayşegül Alkan - Şanlıurfa Polat Akaryakıt:

Pompa başında akaryakıt satış yetkilisi olarak görev yapıyorum.

bir akrabamın tavsiyesiyle başvurdum. İşi severek yapıyorum. Benzin de dolduruyorum, lastik de şişiriyorum, arabanın yağını da değiştiriyor, tüm bakımını da yapıyorum.

İlk başlarda bu kadar erkeğin içinde nasıl çalışırsın diye tepki gösterenler oluyordu. Bir kadının yalnızca bir büroda memur olması mı, öğretmen, satış danışmanı mı olması gerekiyor. Kadınlar her yerde çalışır. Şimdi büyük takdir görüyorum. Müşterilerimize araçlarıyla ilgili yapılması gereken bakımları anlatırken şaşırdıklarını görüyorum. Kentimizdeki istasyonlarda yakın zamanda daha fazla kadın gücü ile karşılaşacağımıza inancım tam.

BAŞROLDEYİZ

* Gözde Güler - Ankara Şeren Petrol

Ankara Şeren Petrol’de İstasyon Müdürü olarak görev yapan Gözde Güler: Kadın olmak, bunu bizim toplumumuzda başarmak ve ayakta kalmak mucize gibi birşey. Değişen ve dönüşen yeni dünyada başrolde olduğumuzu görmek büyük bir başarı. 2015’te Opet’te muhasebe elemanı olarak işe başladım. Sonra istasyon müdürlüğüne terfi ettim. Ben bir kadın olarak Opet’in Kadın Gücü ile gücüme güç kattım. Ben bir kadın olarak işime duyduğum aşkla tüm kadınlara örnek oldum.

* Seda Davranmaz - Gaziantep Lara Petrol:

Markette çalışacağımı düşünerek iş görüşmesine gittim. Daha önce pompada çalışan kadın görmemiştim. Ailem ilk başta bu işte çalışmamı istemedi ancak ben şansımı denemek istedim. 1.5 yıldır bu işi severek yapıyorum. Bir erkeğin yaptığı işi kadının da yaptığını göstermeniz çok güzel diyor müşterilerimiz…Bu iş beni güçlü kıldı, kendime olan güvenim arttı. Hizmet verdiğim araç sayısına baktığınızda gün içinde aynı görevi yürttüğüm erkek çalışma arkadaşlarımı geçtiğim çok oluyor.